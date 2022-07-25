«Газпром» останавливает еще одну турбину «Северного потока»: газопровод будет работать на 20% мощности — Finance.ua

«Газпром» останавливает еще одну турбину «Северного потока»: газопровод будет работать на 20% мощности Сегодня 22:01 — Энергетика

«Газпром» останавливает еще одну турбину «Северного потока»: газопровод будет работать на 20% мощности

«Газпром» остановил эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая» — теперь газопровод будет прокачивать всего 33 млн кубометров в сутки (20% мощности).

Об этом свидетельствует сообщение компании.

«О работе компрессорной станции «Портовая». В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — идет речь в сообщении.

Таким образом суточная производительность КС «Портовая» с 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки.

В Газпроме отметили, что турбина остановлена в связи с «окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», передает РИА Новости

До этого сообщалось, что Газпром получил от Siemens Energy документы для возврата из Канады турбины для «Северного потока». Со стороны холдинга все еще остаются вопросы по поводу санкций Евросоюза и Великобритании. Поэтому Газпром снова обратился к Siemens с просьбой о предоставлении документов и поддержки.

Напомним, ранее российский президент владимир путин уверял, что "Газпром"готов качать столько газа, сколько нужно. Но пока не будет урегулирован спор по поводу санкций на комплектующие трубопровода, потоки будут жестко ограничены. Об этом писало издание Bloomberg.

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