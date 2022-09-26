«Газпром» обменял евробонды на $750 миллионов на российские замещающие облигации — Finance.ua

«Газпром» обменял евробонды на $750 миллионов на российские замещающие облигации Вчера 20:48 — Фондовый рынок

«Газпром» обменял евробонды на $750 миллионов на российские замещающие облигации

«Газпром» 20 сентября обменял еврооблигации на $750 млн на российские замещающие облигации — российский монополист планирует заместить еще четыре выпуска евробондов, размещенных в долларах и евро.

Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома» 26 сентября.

«Газпром» 20 сентября обменял еврооблигации на $750 млн на российские замещающие облигации. Теперь «Газпром» намерен заместить еще четыре выпуска евробондов, размещенных в долларах и евро. Дата окончания приема голосов — 30 сентября", — заявил заместитель председателя компании Фамил Садыгов.

«Сейчас мы проводим аналогичную работу по четырем выпускам еврооблигаций, размещенным Gaz Capital SA в долларах США и евро с погашением в 2023 году (€1 млрд, купон 3,125%), в 2024 году (€750 млн, 2,25%; €1 млрд, 2,949%) и в 2034 году ($1,2 млрд, 8,625%)», — добавил Садыгов.

При этом в «Газпроме» «настоятельно рекомендуют» держателям еврооблигаций серии 42, выпущенных в размере £850 млн (4,25% годовых, срок погашения 6 апреля 2024 года), принять участие в обмене на новые российские замещающие облигации.

Сбор заявок продлится до 29 сентября 2022 года.

«Обмен еврооблигаций на российские облигации — это единственный способ получать выплату купона и номинала для инвесторов, чьи облигации хранятся в российских депозитариях», — утверждают в компании.

16 апреля президент рф путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги.

В июле путин подписал указ, позволивший роскомпаниям проводить платежи по евробондам в рублях.

Економічна Правда По материалам:

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