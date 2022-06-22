«Газпром нефть» планирует майнить Bitcoin — Finance.ua
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«Газпром нефть» планирует майнить Bitcoin

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«Газпром нефть» планирует майнить Bitcoin«Газпром нефть» планирует майнить Bitcoin
Одна из крупнейших нефтяных компаний в рф — «Газпром нефть» — договорилась о сотрудничестве с российским поставщиком оборудования для майнинга биткоинов BitRiver.
Как сообщило специализированное издание thecoinrepublic, соглашение об ассоциации подписали на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 16 июня.

Кто и как будет майнить?

Крупнейший кооператив специалистов по майнингу будет «добывать» цифровую валюту. Для них построят мощные «зеленые» фермы серверов на удаленных и труднодоступных нефтяных месторождениях «Газпром нефти» — в течение 2 лет мощности должны достигать двух гигаватт.
BitRiver создали в 2017 году, она работает на 100-мегаваттной экологически чистой серверной ферме для майнинга в Сибири. В апреле 2022 года компания столкнулась с серьезными проблемами с Управлением контроля иностранных активов депозитария США, в частности, из-за помощи кремлю в адаптации ресурсов.

Лазейка в законе

Интересно, что в россии криптовалюты полулегальные. Полного запрета на них еще нет, хотя центробанк предлагал такие изменения в январе, но использовать их для платежей нельзя.
Кроме того, жестко регулируется оборот цифровых валют — по сути, он осуществляется только под контролем властей рф с большим количеством ограничений. За нарушение предусмотрены штрафы от 300 тыс. до 1 млн рублей.
«Газпром нефть» нашла лазейку в законе благодаря сотрудничеству с местным Bitcoin-майнером. Сама компания напрямую не будет работать с Bitcoin, а лишь будет снабжать центры обработки данных энергией, производимой из попутного нефтяного газа. BitRiver же будет развивать цифровую инфраструктуру в сфере нефтяной промышленности на базе новых вычислительных мощностей.
Если хотите инвестировать в криптовалюту, но не знаете с чего начать, рекомендуем воспользоваться платформой aStake — это сервис для автоматизированного стейкинга, позволяющий пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования.

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По материалам: Сьогодні
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