«Газпром» и другие крупные российские компании могут обойти санкции через Турцию, — СМИ

Сегодня 21:31 — Мир

«Газпром» и другие крупные российские компании могут обойти санкции через Турцию, — СМИ

Российская энергетическая компания «Газпром» и десятки других крупных бизнесов тз рф в ближайшие месяцы могут переехать в Турцию. Таким образом они планируют обойти санкции, введенные против них США и ЕС.

Об этом сообщает Haberturk

За последние 48 дней Турция и россия вели активные переговоры по поводу переноса штаб-квартир подсанкционных компаний рф из стран ЕС в Стамбул.

Предполагается, что в Турцию переедут 43 российские компании и олигарха, включая «Газпром».

«По полученной мной информации, 43 российские компании и олигарха, включая „Газпром“, перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле», — отметил журналист Haberturk Четинер Четин.

Кроме того, издание утверждает, что незадолго до официального визита главы МИД рф Сергея Лаврова в Анкару, в Турции побывала специальная российская делегация, которая предварительно согласовала переезд своих компаний с местными властями.

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