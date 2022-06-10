«Газпром» и другие крупные российские компании могут обойти санкции через Турцию, — СМИ — Finance.ua
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«Газпром» и другие крупные российские компании могут обойти санкции через Турцию, — СМИ

Сегодня 21:31Мир
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«Газпром» и другие крупные российские компании могут обойти санкции через Турцию, — СМИ«Газпром» и другие крупные российские компании могут обойти санкции через Турцию, — СМИ
Российская энергетическая компания «Газпром» и десятки других крупных бизнесов тз рф в ближайшие месяцы могут переехать в Турцию. Таким образом они планируют обойти санкции, введенные против них США и ЕС.
Об этом сообщает Haberturk.
За последние 48 дней Турция и россия вели активные переговоры по поводу переноса штаб-квартир подсанкционных компаний рф из стран ЕС в Стамбул.
Предполагается, что в Турцию переедут 43 российские компании и олигарха, включая «Газпром».
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«По полученной мной информации, 43 российские компании и олигарха, включая „Газпром“, перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, начнется в июле», — отметил журналист Haberturk Четинер Четин.
Кроме того, издание утверждает, что незадолго до официального визита главы МИД рф Сергея Лаврова в Анкару, в Турции побывала специальная российская делегация, которая предварительно согласовала переезд своих компаний с местными властями.

Как россияне пытаются обойти санкции и что из этого следует

По материалам: РБК-Україна
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