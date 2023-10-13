Газоснабжение Литвы зимой не будет нарушено из-за повреждений Balticconnector — Finance.ua

Газоснабжение Литвы зимой не будет нарушено из-за повреждений Balticconnector Сегодня 11:44 — Энергетика

Газоснабжение Литвы не будет нарушено этой зимой из-за инцидента на газопроводе Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Как сообщает BNS, об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Бояться, что перед отопительным сезоном каким-то образом будет нарушена подача газа, действительно не стоит, потому что и наш терминал, и Инчукалнское хранилище (ПХГ в Латвии. — Ред.), и другие инфраструктурные объекты работают», — сказала Шимоните в одной из радиопередач в четверг. По ее словам, инцидент показал, что защита важных энергетических объектов требует еще большего внимания.

В то же время, в литовском энергохолдинге Ignitis grupe ожидают снижения потребления природного газа в стране в этом году на 6%. Об этом заявила руководитель отдела оптовой продажи газа Ignitis Аста Вирбицкене на дистанционной конференции в четверг. По ее словам, газовая инфраструктура региона достаточна или «даже избыточна» для обеспечения спроса.

«Спрос на газ, который и раньше в Литве существенно снизился, продолжает уменьшаться. Даже если предположить, что завод удобрений Achema заработает на полную мощность в последнем квартале этого года, мы не достигнем прошлогоднего уровня (потребления. — Ред.)», — заявила она.

«Конечно, наибольшее влияние оказывают цены на природный газ, которые меняют потребительские привычки», — добавила она.

«Совершенно очевидно, что (…) нынешняя потребность региона в газе такова, что наших инфраструктурных объектов достаточно и даже многовато, чтобы полностью ее обеспечить», — сказала Вирбицкене.

«В сегодняшней ситуации (после инцидента на газопроводе Balticconnector. — Ред.) Финляндия изолирована, вероятно, по меньшей мере на полгода. Однако это не меняет ситуации, поставок природного газа и во всем регионе в целом, и отдельно в Финляндии и странах Балтии достаточно», — добавила она.

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