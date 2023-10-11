Газопровод между Финляндией и Эстонией подвергся атаке: подозревают россию — Finance.ua

Газопровод между Финляндией и Эстонией подвергся атаке: подозревают россию Сегодня 10:34 — Энергетика

Во вторник, 10 октября, Финляндия заявила, что подводный газопровод Balticconnector , соединяющий эту страну с Эстонией, был поврежден.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на брифинге заявил, что утечка газа из финского газопровода была вызвана «внешним действием». По его словам, правительство внимательно следит за ситуацией и расследование утечки пока на «ранней стадии». «Пока рано делать выводы о том, кто или что причинил вред», — говорит он.

Орпо утверждает, что повреждение не повлияло на всеобщее подключение страны к газопроводу. Береговая охрана Финляндии заявила о «явных повреждениях», вызванных «внешним фактором», не вдаваясь в детали. В правительстве отметили, что ремонт газопровода может занять месяцы, и на этом фоне цены на газ этой зимой могут вырасти.

Как пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на правительственные источники, повреждение «не было случайным», и официальные лица считают, что за нападением стоит россия. Шведское общественное радио сообщило, ссылаясь на источники в правительстве Финляндии, что трубопровод был поврежден и что повреждение не возникло естественным путем.

Реакция НАТО на вероятную атаку на газопровод

После того как стало известно об атаке, президент Финляндии Саули Нийнисте разговаривал с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После разговора они заявили, что Североатлантический союз делится информацией и готов поддержать своих союзников.

«Причина повреждения еще не ясна, расследование продолжается, Финляндия сотрудничает с Эстонией», — сказал Нийнисте.

УНІАН По материалам:

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