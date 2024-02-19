Газопровод Balticconnector в Балтийском море хотят запустить в работу уже в апреле — Finance.ua
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Газопровод Balticconnector в Балтийском море хотят запустить в работу уже в апреле

Энергетика
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Финская и эстонская газосетевые компании договорились в ближайшие месяцы провести ремонт газопровода Balticconnector.
Об этом сообщает Yle.
Непосредственный ремонт газопровода в Финском заливе планируется начать в начале марта. По плану восстановительные работы продлятся около месяца, и до 22 апреля газопровод должен быть снова введен в эксплуатацию.
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Сообщается, что ремонтные материалы уже подготовлены, а ключевые партнеры и подрядчики определены и проинструктированы.
Напомним, в ночь на 8 октября 2023 года в Балтийском море был поврежден газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию.
В Финляндии предполагают, что за повреждением газопровода стоит «какое-то государство». Отметим, что основной линией предварительного расследования является китайское судно Newnew Polar Bear, но открыты и другие линии расследования.
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Позже стало известно, что финская полиция завершила следственные действия на месте повреждения газопровода Balticconnector в Балтийском море.
Министр правительства Финляндии Андерс Адлеркройц позже заявил, что повреждения на газопроводе Balticconnector в Балтийском море не случайны. Речь идет о контейнеровозе Newnew Polar Bear, который и подозревают в повреждении Balticconnector. По предварительным данным, судно тянуло за собой опущенный якорь. Якорь весом 6 тонн обнаружили в нескольких метрах от места повреждения.
По материалам:
РБК-Україна
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