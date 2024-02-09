Газ в Украине дешевеет третий месяц подряд (инфографика) — Finance.ua

Газ в Украине дешевеет третий месяц подряд (инфографика) Сегодня 08:05 — Энергетика

Газ в Украине дешевеет третий месяц подряд (инфографика)

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации газа в Украине за январь 2023 года. Стоимость составила 12 738 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 6,3% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства

Таким образом, газ дешевеет третий месяц подряд и стоит почти вдвое меньше, чем год назад.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взысканию рентной платы за использование недр.

Прогноз цены

После резкого роста с середины 2021 года цены на газ с начала 2023 года в Европе значительно снизились и сегодня находятся на уровне 315 долларов за тысячу кубометров (8,4 тысячи гривен).

По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период также будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличение производства СПГ в США, Австралии и Катаре, поставка российского более дешевого газа в Китай и Индию (что уменьшает конкуренцию за СПГ), сбалансированное накопление запасов.

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