Газ в Украине дешевеет третий месяц подряд (инфографика) — Finance.ua
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Газ в Украине дешевеет третий месяц подряд (инфографика)

Энергетика
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Газ в Украине дешевеет третий месяц подряд (инфографика)
Газ в Украине дешевеет третий месяц подряд (инфографика)
Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации газа в Украине за январь 2023 года. Стоимость составила 12 738 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 6,3% меньше, чем месяцем ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства.
Таким образом, газ дешевеет третий месяц подряд и стоит почти вдвое меньше, чем год назад.
Газ в Украине дешевеет третий месяц подряд (инфографика)
Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взысканию рентной платы за использование недр.

Прогноз цены

После резкого роста с середины 2021 года цены на газ с начала 2023 года в Европе значительно снизились и сегодня находятся на уровне 315 долларов за тысячу кубометров (8,4 тысячи гривен).
По прогнозу НБУ, цены на природный газ на европейском рынке после сезонного роста в отопительный период также будут постепенно снижаться. Этому будут способствовать увеличение производства СПГ в США, Австралии и Катаре, поставка российского более дешевого газа в Китай и Индию (что уменьшает конкуренцию за СПГ), сбалансированное накопление запасов.
По материалам:
РБК-Україна
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