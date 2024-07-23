Гаррис собрала 100 млн долларов после вступления в президентскую гонку — Finance.ua
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Гаррис собрала 100 млн долларов после вступления в президентскую гонку

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Гаррис собрала 100 млн долларов после вступления в президентскую гонку
Гаррис собрала 100 млн долларов после вступления в президентскую гонку
Вице-президент США Камала Гаррис уже собрала 100 млн долларов с момента вступления в президентскую гонку.
Об этом сообщает ABC News.
По словам представителей президентской кампании Гаррис, сумма была собрана в период между днем ​​воскресенья и вечером понедельника.
Деньги были собраны Демократическим национальным комитетом и его общими комитетами по сбору средств, говорится в сообщении кампании.
Около 58 тысяч человек также подписались на участие в кампании вице-президента как волонтеры, что более чем в 100 раз превышает среднюю ежедневную цифру регистрации.
21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. При этом он поддержал вице-президента Камалу Гаррис как кандидата в президенты от демократов.
По данным американских СМИ, Байдена убедили снять свою кандидатуру с выборов его ближайшие соратники, показавшие ему опрос кампании. Они показали, что шансы Байдена на победу в ноябре малы.
В свою очередь Associated Press сообщил, что Гаррис набрала достаточное количество голосов делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии.
Напомним, выборы президента в США пройдут 5 ноября.
По материалам:
РБК-Україна
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