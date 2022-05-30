ГарПок объявил два «зеленых» аукциона — Finance.ua

ГарПок объявил два «зеленых» аукциона

Сегодня 14:25 — Энергетика

Первый тематический аукцион состоится 31 мая на ТВ «Украинская энергетическая биржа», сообщает пресс-служба ГарПока. «Первая неделя лета будет насыщена аукционами, которые инициирует ГП «Гарантированный покупатель», пишет kosatka.media

«Приглашаем к участию в торгах по двусторонним договорам всех заинтересованных в углеродно-нейтральной энергии участников рынка электрической энергии», — говорится в сообщении.

Особенность аукциона: Продавец гарантирует, что не менее 90% электрической энергии произведено из энергии солнца. Еще один аукцион состоится 1 июня, это будет первый летний аукцион госпредприятия.

Госпредприятие «Гарантированный покупатель» настроено осуществлять экспорт электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии, и работает над изменениями в законодательство, которые позволили бы ему такую деятельность.

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