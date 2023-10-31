Галущенко: Украина — первая страна в мире, которая вводит многоуровневую защиту энергетических объектов — Finance.ua
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Галущенко: Украина — первая страна в мире, которая вводит многоуровневую защиту энергетических объектов

Энергетика
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Сотрудничество Украины и международных партнеров — это путь к решению глобальных вызовов энергетической безопасности.
Об этом шла речь во время третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике для реализации Формулы мира Президента Зеленского, которая состоялась на Мальте под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Энергетическая безопасность — один из рассмотренных пунктов Формулы мира.
«Атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины нанесли огромный ущерб и требуют разработки международной системы реагирования для обеспечения ответственности. Украине нужен защитный „щит“ для энергетических объектов через системы и оборудование ПВО, а также поставки и формирование запасов оборудования в Европе для восстановления энергетической инфраструктуры», — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.
Он отметил, что соответствующие мероприятия уже проходят: Украина стала первой страной в мире, которая вводит многоуровневую защиту гражданской энергетической инфраструктуры, чтобы максимально уберечь ее от последствий вражеских атак. Другой важный аспект — обеспечение международного надзора за энергетическими объектами и взаимная защита.
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Кроме этого, необходимо инвестирование в децентрализованные энергетические системы, а также изучение альтернативных путей поставки энергоресурсов, расширение мощностей межгосударственных соединений для обмена электроэнергией. Министр поблагодарил страны-партнеры, в частности сопредседателей рабочей группы по энергетической безопасности — Польшу и Данию, за совместную работу для реализации формулы мира.
«Вместе работаем над надежностью энергоснабжения, укреплением устойчивости энергоинфраструктуры, диверсификацией торговли энергией и недопущением энергетической российской манипуляции. Это составляющие энергетической безопасности, а значит благосостояния Украины и мира», — резюмировал Герман Галущенко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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