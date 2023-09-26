Галущенко рассказал об украинском подходе к будущему атомной энергетики — Finance.ua

Галущенко рассказал об украинском подходе к будущему атомной энергетики Сегодня 12:30 — Энергетика

Галущенко рассказал об украинском подходе к будущему атомной энергетики

Действия россии по отношению к украинским ядерным объектам не только грозят ядерной катастрофой, но и разрушают все достижения цивилизации в развитии атомной энергетики и ставят под вопрос будущее отрасли.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, выступая на 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Глава Минэнерго подчеркнул, что атомные энерготехнологии являются сущностью достижений человечества, и дальнейшее развитие отрасли через внедрение инновационных технологий, малых модульных реакторов и привлечение молодых специалистов — это залог ядерного ренессанса.

«россия атакует будущее атомной энергетики, и это не только о войне россии против Украины. россия убила более 500 детей в Украине, детей, которые, возможно, стали бы инженерами, учеными или дизайнерами новых реакторов. Но уже не станут», — отметил он.

Герман Галущенко подчеркнул, что оккупация россиянами Запорожской атомной электростанции — это прямойая угроза ядерной и радиационной безопасности человечества. В частности, из-за российских обстрелов самая большая в Европе АЭС уже 7 раз оказывалась в блэкауте, а ее питание обеспечивали дизель-генераторы.

Министр напомнил, что из-за аварии на Чернобыльской АЭС облучение получили более 8,5 миллиона человек, а более 350 тысяч стали вынужденными переселенцами. Тогда последствия катастрофы ощутили и жители Швеции и Финляндии.

«И это был всего один реактор. На ЗАЭС их шесть. В случае большой ядерной аварии на ЗАЭС количество пострадавших будет исчисляться миллионами, это повлияет на жизнь миллионов людей во всем мире», — подчеркнул он.

Герман Галущенко отметил, что любой, даже незначительный инцидент, произошедший на ЗАЭС, будет означать конец не только ядерного ренессанса, но и самого развития атомной энергетики.

Все, о чем мы говорили как о будущем атомной отрасли, может стать прошлым. Перспективы ядерного возрождения решаются сегодня в Украине", — отметил министр.

Глава Минэнерго подчеркнул, что международное сообщество должно вернуться к соблюдению 7 столпов обеспечения ядерной безопасности, угрозы для которых сегодня намеренно создает один из членов МАГАТЭ.

Герман Галущенко напомнил, что Совет управляющих МАГАТЭ принял три резолюции по Украине, требуя от россии «немедленно прекратить все действия против и на ЗАЭС и любом другом ядерном объекте в Украине, чтобы компетентные украинские органы власти восстановили полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины, в частности Запорожской атомной электростанцией, для обеспечения их безопасной эксплуатации».

Однако россия не только не выполняет эти резолюции, но и действует диаметрально противоположно.

Глава Минэнерго поблагодарил генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за весомые усилия, направленные на урегулирование ситуации по ЗАЭС. В то же время он подчеркнул, что обстоятельства не оставляют времени ждать.

«Мы должны действовать, действовать прямо сейчас. Украинский подход таков: полная деоккупация станции, ее передача под контроль МАГАТЭ и усиление роли организации; возвращение к семи незаменимым столрам ядерной безопасности и обеспечению их соблюдения, а также демилитаризация зоны вокруг ЗАЭС», — подчеркнул он.

Герман Галущенко призвал государства-члены МАГАТЭ активно участвовать в реализации украинской Формулы мира Президента Владимира Зеленского, первый пункт которой касается ядерной и радиационной безопасности, чтобы совместными усилиями создать новый механизм обеспечения ядерной и радиационной безопасности на будущее.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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