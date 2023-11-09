Галущенко рассказал о помощи Украине и обеспечении ядерной безопасности — Finance.ua

Галущенко рассказал о помощи Украине и обеспечении ядерной безопасности Сегодня 12:34 — Энергетика

В ходе визита в США министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с членом Комитета Сената по энергетике и природным ресурсам, Специального комитета Сената по разведке и Комитета Сената по вооруженным силам Ангусом Кингом.

Министр поблагодарил сенатора за поддержку Украины и понимание того, что наш народ в своей борьбе с агрессором отстаивает демократические ценности всего цивилизованного мира.

Стороны обсудили необходимость ужесточения санкций против агрессора и вытеснения россии с энергетических рынков и рынков ядерных технологий.

Отдельное внимание во время встречи было уделено ситуации на ЗАЭС и потенциальным угрозам, создаваемым оккупацией российскими террористами крупнейшей в Европе атомной электростанции.

«У них иллюзия, что контролируют ситуацию. Но станция уже 7 раз была в блэкауте, а блэкаут — шаг от сценария аварии на Фукусиме. россияне не знают красных линий, и эта наивность и безумие представляют прямую угрозу глобальной ядерной безопасности», — отметил министр.

Герман Галущенко подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы не допустить инцидента на ЗАЭС, в частности, обеспечив станцию ​​дизель-генераторами для резервного питания на случай потерь внешнего электроснабжения.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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