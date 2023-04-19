Галущенко: отечественная энергосистема постепенно восстанавливается после вражеских атак — Finance.ua

Галущенко: отечественная энергосистема постепенно восстанавливается после вражеских атак Сегодня 20:26 — Энергетика

Галущенко: отечественная энергосистема постепенно восстанавливается после вражеских атак

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, уже идет активная работа по подготовке к следующему отопительному сезону. Все энергетики работают над восстановлением того, что враг повредил и уничтожил. Работает соответствующий штаб.

Продолжаются ремонты и восстановление как магистральных подстанций, управляемых «Укрэнерго», так и генерирующих мощностей электростанций. Энергетики сейчас активно восстанавливают энергосистему и тот запас прочности, который в ней был до обстрелов.

Начиная с 10 октября 2022 года и в течение следующих 6 месяцев государство-террорист совершило 33 массированные атаки по объектам энергетической инфраструктуры, было зафиксировано около 270 попаданий.

В результате были поражены 24 объекта генерации (тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумулирующие станции), около половины подстанций системы передачи, магистральные сети.

23 ноября 2022 года в результате массированного обстрела произошел блэкаут энергосистемы, 13,5 млн потребителей было обесточено.

По состоянию на конец осенне-зимнего периода энергосистема в результате разрушений и оккупации временно потеряла 44% атомной генерации, 78% мощностей ТЭС, 66% — блочных ТЭЦ, 12% — ГЭС, 75% — ветровой генерации и более 20% — солнечной.

По оценкам Всемирного банка, ущерб, причиненный инфраструктуре электроэнергетики, газа и системы отопления, а также добыче угля в Украине, составляет около 11 миллиардов долларов США.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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