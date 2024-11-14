Галущенко опроверг информацию о возвращении графиков отключения света — Finance.ua

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Галущенко опроверг информацию о возвращении графиков отключения света

Энергетика
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Галущенко опроверг информацию о возвращении графиков отключения света
Галущенко опроверг информацию о возвращении графиков отключения света
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что отключения света не вернулись, а ограничение энергоснабжения для промышленности — это временная мера из-за непредвиденных ситуаций на объектах генерации.
Об этом сообщает Новости.Live.
«Никакие отключения не вернулись. Это временное явление. К сожалению, восстановленные объекты генерации могут ломаться. Это и произошло. Все эти поломки будут устранены и ситуация нормализуется», — сказал министр.
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По его словам, графики потребления для предпринимателей связаны с «почти нулевым» уровнем импорта электроэнергии из Европы. В среду этот объем составил всего 100 МВт.
Как отметил Галущенко, министерство создало механизм, при котором бизнес может импортировать 80% электроэнергии, а 20% поставляет Украину, гарантируя отсутствие отключений. Однако бизнес не использует эту возможность.
«Ничего драматичного в системе не произошло, весь этот хайп о возвращении отключений — ложь. Призываю доверять только официальным источникам», — подчеркнул министр.
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Напомним, 13 ноября НЭК Укрэнерго сообщила, что в Украине временно вводятся отключения света для бизнеса и промышленных потребителей.
Причиной введения отключений стало кратковременное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии, объяснили в Укрэнерго.
В ДТЭК уточнили, что ограничения для предприятий будут действовать, в частности, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях в период с 07:00 до 20:00 из-за дефицита в энергосистеме, вызванного прежними обстрелами рф и снижением температуры.
КГВА подтвердила отключения для бизнеса в столице.
По материалам:
НВ
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