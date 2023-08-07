Галущенко: не верю, что россияне оставят ЗАЭС в рабочем состоянии — Finance.ua
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Галущенко: не верю, что россияне оставят ЗАЭС в рабочем состоянии

Энергетика
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Галущенко: не верю, что россияне оставят ЗАЭС в рабочем состоянии
Галущенко: не верю, что россияне оставят ЗАЭС в рабочем состоянии
Оставляя Запорожскую АЭС, россияне могут нанести станции значительный ущерб, в результате чего украинскому персоналу будет трудно оперативно вернуть электростанцию ​​к работе.
Об этом в интервью журналу Time рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
Глава Минэнерго подчеркнул, что российский теракт на дамбе Каховской ГЭС доказал, что государство-агрессор не остановится и перед причинением вреда атомной электростанции. Даже если заложенная россиянами взрывчатка на ЗАЭС не приведет к выбросу радиации, нанесенные взрывом повреждения могут вывести станцию ​​из строя на несколько лет.
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«Если они подорвут крышу, это создаст для нас огромные проблемы с возобновлением работы станции после ее освобождения», — заявил министр.
Напомним, ранее Герман Галущенко отметил, что в условиях российской оккупации ЗАЭС остается потенциально опасным объектом даже в нерабочем состоянии.
Миссия МАГАТЭ пришла к выводу, что россияне, разместившие на ЗАЭС своих военных и военную технику, нарушили все семь базовых столпов ядерной и радиационной безопасности. Украина настаивает на немедленной деоккупации и демилитаризации станции, а также введении санкций в отношении российской ядерной отрасли.
По материалам:
Finance.ua
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