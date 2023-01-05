Галущенко назвал задачу угольной отрасли — Finance.ua
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Галущенко назвал задачу угольной отрасли

Энергетика
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел совещание по рассмотрению проблемных вопросов деятельности государственных угледобывающих предприятий. Во встрече приняли участие руководители шахт, профсоюзных организаций горняков, а также народные депутаты Украины, входящие в профильный парламентский комитет.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Герман Галущенко подчеркнул, что за последние три месяца энергетические объекты Украины подвергаются ежедневным обстрелам врага. Потому ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере государства, довольно сложная.
Он подчеркнул, что, учитывая нанесенные разрушения, в частности объектов тепловой генерации, расчеты по балансу и потреблению угля были откорректированы по итогам ноября и декабря 2022 года.
«Сейчас основная задача — пройти ОЗП. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года. россияне оккупировали нашу самую большую атомную электростанцию — ЗАЭС, кроме того, из-за них мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку», — сказал Герман Галущенко.
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«Этот и следующий отопительные сезоны мы будем жить за счет собственной добычи. И это факт, который следует принять и исходя из него рассчитывать дальнейшие планы», — резюмировал Герман Галущенко.
Министр поддержал ряд инициатив участников совещания по содействию предприятиям угольной отрасли во время военного положения.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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