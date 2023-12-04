Галущенко назвал причины отключений электроснабжения на сегодня — Finance.ua

Галущенко назвал причины отключений электроснабжения на сегодня Сегодня 16:34 — Энергетика

Галущенко назвал причины отключений электроснабжения на сегодня

Украинская энергосистема готова к прохождению зимы. Отключение потребителей не будет происходить, если не будет массированных ударов врага по энергетическим объектам или стихийных бедствий.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».

«К сожалению, сегодня очень сложные погодные условия. На этой неделе стихия бушевала в Одесской, Николаевской, Киевской областях, где усилиями энергетиков электроснабжение уже восстановлено практически во всех населенных пунктах. К сожалению, сегодня стихия переместилась в западные области нашего государства, и это влечет за собой отключение», — отметил он.

По оперативным данным, из-за непогоды по состоянию на 14:00 2 декабря без света 603 населенных пункта. Большинство из них — на Львовщине, где без электроснабжения остаются 454 населенных пункта. Также непогода обесточила населенные пункты в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях.

«Сейчас будем активно работать в этих областях. Максимальное количество бригад и техники со всей Украины будет задействовано, чтобы быстро возобновить электроснабжение потребителям», — отметил Герман Галущенко.

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