Галущенко назвал причины отключений электроснабжения на сегодня — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Галущенко назвал причины отключений электроснабжения на сегодня

Энергетика
66
Галущенко назвал причины отключений электроснабжения на сегодня
Галущенко назвал причины отключений электроснабжения на сегодня
Украинская энергосистема готова к прохождению зимы. Отключение потребителей не будет происходить, если не будет массированных ударов врага по энергетическим объектам или стихийных бедствий.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».
«К сожалению, сегодня очень сложные погодные условия. На этой неделе стихия бушевала в Одесской, Николаевской, Киевской областях, где усилиями энергетиков электроснабжение уже восстановлено практически во всех населенных пунктах. К сожалению, сегодня стихия переместилась в западные области нашего государства, и это влечет за собой отключение», — отметил он.
По оперативным данным, из-за непогоды по состоянию на 14:00 2 декабря без света 603 населенных пункта. Большинство из них — на Львовщине, где без электроснабжения остаются 454 населенных пункта. Также непогода обесточила населенные пункты в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях.
«Сейчас будем активно работать в этих областях. Максимальное количество бригад и техники со всей Украины будет задействовано, чтобы быстро возобновить электроснабжение потребителям», — отметил Герман Галущенко.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.