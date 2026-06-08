Galaxy Watch получат умные функции анализа здоровья на базе ИИ 08.06.2026, 01:09 — Технологии&Авто

Новые функции дебютируют вместе со следующим поколением Samsung Galaxy Watch

Samsung подготовил масштабное обновление сервиса Samsung Health с 8 июня. Главная идея — превратить будущие Galaxy Watch в проактивного помощника по здоровью, который не просто собирает данные, а анализирует их и дает полезные рекомендации, уменьшая «шум» лишних уведомлений.

Персонализация

Обновление делает акцент на искусственном интеллекте и персонализации. Вместо постоянных сырых показателей пользователь получит только важные сигналы, если показатели выходят за пределы индивидуальной нормы. Такой подход должен решить одну из главных проблем смартчасов — перегрузку данными без реальной пользы.

Анализ показателей во время сна

Среди ключевых новых функций — Vitals, которая анализирует пять показателей во время сна: пульс, вариабельность сердечного ритма, дыхание, температуру кожи и уровень кислорода в крови.

Также появляются Heart Health Score для оценки состояния сердца в долгосрочной перспективе, Daily Cardio Load для контроля нагрузки во время тренировок и Fitness Index, отслеживающей общий прогресс физической формы.

Обновление интерфейса

Интерфейс Samsung Health также обновляется — теперь он построен вокруг пяти направлений: сон, активность, питание, осознанность и жизненные показатели. В центре системы находится AI-функция Energy Score, оценивающая уровень энергии пользователя в течение дня.

Отдельно добавляется функция Hearing Health, отслеживающая уровень окружающего шума через часы и дающая рекомендации по защите слуха. Это особенно полезно для городской среды или тренировок в шумных условиях.

Ожидается, что эти функции дебютируют вместе со следующим поколением Samsung Galaxy Watch, а также могут появиться в будущих фитнес-устройствах бренда.

На фоне конкуренции с Apple и Google компания делает ставку на более глубокую аналитику здоровья и интеграцию искусственного интеллекта, чтобы укрепить свои позиции на рынке смарт-часов.

iTechua По материалам:

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