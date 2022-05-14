G7 будет усиливать экономическую и политическую изоляцию россии, продолжать поставки вооружений в Украину — заявление — Finance.ua
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G7 будет усиливать экономическую и политическую изоляцию россии, продолжать поставки вооружений в Украину — заявление

Сегодня 15:05
23
Страны G7 договорились усилить экономическую и политическую изоляцию россии, продолжать поставки вооружений в Украину, говорится в совместном заявлении глав МИД, распространенном в субботу, выдержки из которого цитируют западные СМИ.
«Подтверждаем нашу решимость и дальше усиливать экономическое и политическое давление на россию, продолжая действовать сообща», — отмечается в нем.
Кроме того, в заявлении отмечается, что страны G7 «будут поставлять вооружение в Украину, причем при необходимости — и в течение длительного времени».
Также в заявлении говорится, что страны G7 «никогда не признают границ, которые россия пытается изменить путем военной агрессии» .
Кроме того, министры заявили о готовности расширить санкции и «включить в них сферы, от которых зависит Россия».
Страны G7 раскритиковали Минск за его позицию по отношению к Украине.
«Мы... призываем беларусь прекратить допускать агрессию россии и соблюдать свои международные обязательства», — отмечается в заявлении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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