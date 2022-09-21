Фурса оценил прогноз Кабмина по курсу доллара в 2023 — Finance.ua

Фурса оценил прогноз Кабмина по курсу доллара в 2023
Один из сценариев предполагает, что курс доллара к концу 2023 года достигнет отметки в 50 гривен, он теоретически возможен.
Такое мнение высказал инвестиционный банкир, заместитель директора инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, тот курс доллара, который заложен в государственном бюджете на 2023 год, — это чисто математический параметр, который необходим для расчета показателей.
«Что записано в бюджете — не имеет никакого значения. Каждый год мы говорим, что какой-то курс заложили в бюджете, а он не сбылся. Потому что он и не должен сбываться. Это чисто математический параметр, который нужен для расчета бюджета. На следующий год официальный курс предусмотрен в среднем 42 грн/долл., а на конец года 50 грн/долл. Это один из возможных сценариев. Теоретически он возможен», — отметил эксперт.
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