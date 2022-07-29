Фурса о курсе: 40 — супероптимистическая цифра Сегодня 17:02 — Валюта

Фурса о курсе: 40 — супероптимистическая цифра

Во время Третьего всеукраинского валютного форума, организованного порталами Finance.ua и «Минфин», заместитель директора по торговле ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса объяснил, что происходит с гривной. А также рассказал, как подготовиться к предстоящей зиме.

Кстати, полную запись с форума можно приобрести по ссылке.

«Сейчас очень много шума, но 40 [грн за доллар] — это девальвация примерно на 30%. Учитывая, что у нас уже полгода идет война, учитывая потери украинской экономики, думаю, что это очень оптимистичная цифра. Тем более, когда мы сравниваем с тем, что происходит в мире», — отметил Фурса.

По его словам, если бы у нас сейчас не было войны, если бы не произошло 24 февраля, мы бы все равно обсуждали падение гривны.

«Доллар в этом году усиливается по отношению ко всем валютам в мире. К примеру, это касается японской иены, потерявшей почти 20% с начала года. Наши 30% выглядят довольно интересно на этом фоне», — сказал эксперт.

Он обратил внимание, что происходящее в глобальном контексте является равномерным ослаблением гривны.

«Внешний фон такой же, как происходящее у нас внутри страны с валютой. Пока что у нас не накладывается один фактор на другой. Они могли бы усиливать друг друга. Сейчас цифра 40 — супероптимистическаая, учитывая происходящее. Если мы вспомним, что было в 2014 году, то девальвация с 27 до 40 — вообще ни о чем. Гривну действительно нужно девальвировать, чтобы как-то сохранять паритет с валютами развивающихся стран», — подчеркнул Сергей Фурса.

Сделать какой-либо вероятный прогноз, что будет дальше, пока никто не может, говорит эксперт, но у всех специалистов есть базовое понимание, что давление будет сохраняться.

«Гривна будет под давлением. Задача Нацбанка — сделать так, чтобы скорость была минимальной. НБУ не сможет остановить дальнейшую девальвацию гривны в долгосрочной перспективе. После перестановки курса на 36,6 нужно там зафиксироваться и растянуть во времени тот момент, когда придется заново видеть девальвацию», — отметил он.

По словам Фурсы, наше будущее достаточно понятное, вопрос лишь в том, как быстро мы будем туда двигаться: «С точки зрения войны понятно, что Украина будет, какой бы курс гривны не был на конец войны».

Он также обратил внимание, что шок девальвации Украина уже переживала трижды, 2014 год, когда россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, — очень показательна история.

«Сейчас война гораздо масштабнее, а эффект гораздо меньше. Но растянутость во времени „выдоивает“ украинскую экономику, резервы Национального банка», — сказал эксперт.

Сергей Фурса отметил, что грядущая зима будет сложной, а также дал универсальный совет для всех: «Купите свитер».

«Это та зима, которая будет тяжелой. Надо по-философски это воспринимать. В свитерах ходят британцы, у них дома холодно, они отапливают только отдельные комнаты. Там, если в квартире 15 градусов — это нормально. Ничего смертельного не произойдет, хотя зима будет тяжелой. Если вас выпускают из страны, поезжайте в Таиланд и зимуйте там. Если нет, то воспринимайте это философски и не забывайте, что в окопах холоднее», — резюмировал он.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.