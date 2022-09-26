Фунт стерлингов и евро упали до рекордных минимумов по отношению к доллару — Finance.ua

Фунт стерлингов и евро упали до рекордных минимумов по отношению к доллару Сегодня 10:45 — Валюта

Фунт стерлингов в понедельник упал до рекордного минимума из-за опасений трейдеров, что экономический план нового правительства Великобритании создаст напряжение в финансовом секторе. Евро также достиг нового 20-летнего минимума по отношению к доллару.

Об этом пишет Reuters.

При этом стремительное падение британского фунта помогло доллару США достичь нового максимума за два десятилетия против корзины основных валют.

Фунт стерлингов упал на 4,9% до исторического самого низкого уровня в $1,0327, а затем стабилизировался около $1,05425, что на 2,9% ниже закрытия предыдущей сессии.

Фунт упал на 3,6% в пятницу, когда новый министр финансов Кваси Квартенг заявил об историческом снижении налогов за счет наибольшего увеличения заимствований с 1972 года.

«Евро также достиг нового 20-летнего минимума к доллару из-за «тлеющих» опасений рецессии из-за энергокризисов на фоне эскалации войны в Украине.

Выборы в Италии в выходные также должны были подтолкнуть правый альянс к четкому большинству в парламенте", — пишет агентство.

Кроме этого, доллар продолжил свое восстановление по отношению к иене.

Индекс доллара, в корзину которого входят фунт стерлингов, евро и иена, достиг 114,58 впервые с мая 2002 года, а затем снизился до 114,02, что на 0,78% выше, чем в конце прошлой недели.

«Укрепление доллара в значительной степени было связано с интенсивной распродажей фунта стерлингов», — сказал региональный руководитель отдела исследований и стратегии валютных операций в Maybank Сактианди Супаат.

Економічна Правда По материалам:

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