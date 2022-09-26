Фунт стерлингов и евро упали до рекордных минимумов по отношению к доллару — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фунт стерлингов и евро упали до рекордных минимумов по отношению к доллару

Валюта
397
Фунт стерлингов в понедельник упал до рекордного минимума из-за опасений трейдеров, что экономический план нового правительства Великобритании создаст напряжение в финансовом секторе. Евро также достиг нового 20-летнего минимума по отношению к доллару.
Об этом пишет Reuters.
При этом стремительное падение британского фунта помогло доллару США достичь нового максимума за два десятилетия против корзины основных валют.
Фунт стерлингов упал на 4,9% до исторического самого низкого уровня в $1,0327, а затем стабилизировался около $1,05425, что на 2,9% ниже закрытия предыдущей сессии.
Фунт упал на 3,6% в пятницу, когда новый министр финансов Кваси Квартенг заявил об историческом снижении налогов за счет наибольшего увеличения заимствований с 1972 года.
«Евро также достиг нового 20-летнего минимума к доллару из-за «тлеющих» опасений рецессии из-за энергокризисов на фоне эскалации войны в Украине.
Выборы в Италии в выходные также должны были подтолкнуть правый альянс к четкому большинству в парламенте", — пишет агентство.
Кроме этого, доллар продолжил свое восстановление по отношению к иене.
Индекс доллара, в корзину которого входят фунт стерлингов, евро и иена, достиг 114,58 впервые с мая 2002 года, а затем снизился до 114,02, что на 0,78% выше, чем в конце прошлой недели.
«Укрепление доллара в значительной степени было связано с интенсивной распродажей фунта стерлингов», — сказал региональный руководитель отдела исследований и стратегии валютных операций в Maybank Сактианди Супаат.
Узнать курсы валют 🤑
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.