Фунт стерлингов достиг 15-месячного максимума — Finance.ua

Фунт стерлингов достиг 15-месячного максимума Сегодня 17:27 — Валюта

Фунт стерлингов во вторник возрос до 15-месячного максимума по отношению к доллару США после того, как данные показали, что рост зарплаты превысил ожидания, что усилило давление на Банк Англии относительно дальнейшего повышения процентных ставок.

Об этом пишет Reuters.

Зарплата без учета бонусов за 3 месяца до мая была на 7,3% выше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост на 7,1%.

Фунт стерлингов вырос на 0,3% по отношению к доллару до 1,2899 долл., достигнув наивысшего уровня с 25 апреля прошлого года.

Евро подешевел на 0,1% по отношению к фунту и стоил 85,43 пенни.

Економічна Правда По материалам:

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