Фунт стерлингов достиг 15-месячного максимума — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фунт стерлингов достиг 15-месячного максимума

Валюта
18
Фунт стерлингов во вторник возрос до 15-месячного максимума по отношению к доллару США после того, как данные показали, что рост зарплаты превысил ожидания, что усилило давление на Банк Англии относительно дальнейшего повышения процентных ставок.
Об этом пишет Reuters.
Зарплата без учета бонусов за 3 месяца до мая была на 7,3% выше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании.
Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали рост на 7,1%.
Фунт стерлингов вырос на 0,3% по отношению к доллару до 1,2899 долл., достигнув наивысшего уровня с 25 апреля прошлого года.
Евро подешевел на 0,1% по отношению к фунту и стоил 85,43 пенни.
Получить больше со своего депозита можно на Finance.ua 💰
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.