Функция, которая разряжает батарею смартфона в 5 раз быстрее — Finance.ua
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Функция, которая разряжает батарею смартфона в 5 раз быстрее

Энергетика
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Способность долго проработать от одного заряда ценится в смартфонах наравне с другими важными функциями.
Производители пытаются обеспечить максимальную «долгоживучесть» своих гаджетов, но в то же время улучшается и функционал, требующий все больше и больше заряда.
Специалисты лаборатории DxOMark протестировали расходы аккумулятора с новомодной функцией Always On Display на флагманских смартфонах 2022 года и пришли к выводу, что после ее включения разряжаются в 3, а то и 5 раз быстрее.
  • Функция «always-on» подразумевает, что экран смартфона даже будучи выключенным демонстрирует пользователю время, сообщения, дату и другую информацию.
  • Эта фича уже давно есть в смартфонах на Android и даже имеет там разные уловки. В айфонах она появилась только в этом году и только в Pro-версиях iPhone 14.
Так, при выключенной и включенной функции iPhone 14 Pro Max проработал 466 и 122 часов соответственно, Google Pixel 7 Pro — 367 и 139 часов, Xiaomi 12S Ultra — 495 и 103 часа, Samsung Galaxy S22 Ultra — 417 и 136 часов.
По всей видимости, с активированным режимом «always-on» лучше всех себя показали флагманы Google и Samsung, тогда как айфон и сяоми проработали заметно меньше. Зато в обычном режиме без использования AOD «яблочный» флагман и топ от Xiaomi стали лучше.
Вместе с тем, эксперты подчеркнули, что постоянное использование Always On Display со временем может привести к выгоранию матрицы в смартфоне, из-за чего на экране можно наблюдать эффект «остаточной картинки».
По материалам:
УНІАН
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