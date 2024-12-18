FTX начнет выплату компенсаций пострадавшим клиентам в январе 2025 года — Finance.ua
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FTX начнет выплату компенсаций пострадавшим клиентам в январе 2025 года

Криптовалюта
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FTX начнет выплату компенсаций пострадавшим клиентам в январе 2025 года
FTX начнет выплату компенсаций пострадавшим клиентам в январе 2025 года
Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX сообщила о начале плана реорганизации по главе 11 Кодекса США о банкротстве. В пресс-релизе говорится, что он вступит в силу 3 января 2025 года.
Известно, что дата также является началом распределения средств для клиентов, пострадавших от краха FTX. Они смогут получить выплаты через криптобиржи Kraken и BitGo.
Ожидается, что первоначальное распределение состоится в течение 60 дней с даты вступления в силу, а участие в нем будет осуществляться при соблюдении принципа «знай своего клиента» (KYC) и других требований по распределению, говорится в заявлении.
«В последние два года наша команда профессионалов тщательно и эффективно работала над возвратом миллиардов долларов, чтобы достичь этого момента. Вступление в силу плана реорганизации в январе 2025 года и начало выплат являются отражением успеха усилий по возврату долгов», — заявил главный исполнительный директор FTX Debtors Джон Дж. Рэй III.
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Также в пресс-релизе говорится, что для того чтобы получить возможность получить компенсации, нужно пройти KYC и предоставить необходимую информацию на сайте.
Кроме того, клиентов призывали помнить о возможных фишинговых ссылках и сервисах.
По материалам:
incrypted
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