FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана — Finance.ua

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана Сегодня 10:32 — Казна и Политика

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

По данным Financial Times, Евросоюз готовит резервный план, чтобы предоставить Украине 20 миллиардов евро в обход возражениям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Financial Times.

По этому сообщению, предлагаемый механизм применим, если вето Орбана не удастся преодолеть на саммите, запланированном на 1 февраля.

Эта схема будет предусматривать предоставление государствами-участниками гарантий в бюджет ЕС, что позволит Европейской комиссии заимствовать в интересах Киева до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Конкретные сроки еще обсуждаются, а окончательная сумма будет определена в соответствии с потребностями Украины.

Схема сродни структуре, которая использовалась в 2020 году, когда Еврокомиссия предоставила до 100 миллиардов евро финансирование странам ЕС во время пандемии COVID-19.

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Financial Times отмечает важность, чтобы этот вариант не требовал гарантий от всех 27 государств-членов ЕС — чтобы среди основных участников были страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии — это не потребовало бы единодушной поддержки.

Некоторым странам, в частности, Германии и Нидерландам, понадобится одобрение парламента для предоставления национальных гарантий, это процесс, который официальные лица надеются завершить вовремя, чтобы предоставить помощь Украине до марта.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден , что ЕС в любом случае примет решение о выделении 50 миллиардов евро Украине.

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Українська правда По материалам:

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