FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Казна и Политика
43
FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана
FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана
По данным Financial Times, Евросоюз готовит резервный план, чтобы предоставить Украине 20 миллиардов евро в обход возражениям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Financial Times.
По этому сообщению, предлагаемый механизм применим, если вето Орбана не удастся преодолеть на саммите, запланированном на 1 февраля.
Читайте также
Эта схема будет предусматривать предоставление государствами-участниками гарантий в бюджет ЕС, что позволит Европейской комиссии заимствовать в интересах Киева до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Конкретные сроки еще обсуждаются, а окончательная сумма будет определена в соответствии с потребностями Украины.
Схема сродни структуре, которая использовалась в 2020 году, когда Еврокомиссия предоставила до 100 миллиардов евро финансирование странам ЕС во время пандемии COVID-19.
Читайте также
Financial Times отмечает важность, чтобы этот вариант не требовал гарантий от всех 27 государств-членов ЕС — чтобы среди основных участников были страны с самыми высокими кредитными рейтингами. Это позволило бы ЕС обойти вето Венгрии — это не потребовало бы единодушной поддержки.
Некоторым странам, в частности, Германии и Нидерландам, понадобится одобрение парламента для предоставления национальных гарантий, это процесс, который официальные лица надеются завершить вовремя, чтобы предоставить помощь Украине до марта.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что ЕС в любом случае примет решение о выделении 50 миллиардов евро Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.