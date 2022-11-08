ФРС США и Банк Англии повышают процентные ставки: что дальше — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ФРС США и Банк Англии повышают процентные ставки: что дальше Сегодня 11:50 — Валюта

На прошлой неделе Федеральная резервная система США подняла диапазон ключевой ставки на 0,75% — до 3,75-4,00% годовых. Это уже шестое повышение в 2022 году. После него она находится на максимальном с 2008 года уровне. В последний раз ФРС столь «агрессивно» наращивала ее в 1980-х годах. Вслед за американским Федрезервом (в рамках достижения целевой инфляции в 2,00%) ключевую ставку до 3,00% увеличил и Банк Англии. Практика повышения ставок ЦБ США и Британии свидетельствует об их стремлении «обуздать» инфляцию. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Учетная ставка ФРС (%). Источник: bloomberg.com

В обеих странах ценовой рост в последние месяцы демонстрирует рекордные значения. Так, в США годовая инфляция по итогам сентября достигла 8,2%, а в Британии — 10,1%. Во время пандемии COVID-19 экономики США и европейских стран решали проблемы, возникшие из-за локдаунов, главным образом за счет многомиллиардной эмиссии (печати) своих национальных валют. Однако в условиях инфляции продолжение этой экономической стратегии невозможно. Именно поэтому в США и Британии пытаются ее сдержать, чтобы иметь возможность вернуться к «привычной» финансовой политике.

Учетная ставка Банка Англии (%). Источник: bloomberg.com

Но рост процентных ставок означает, что кредитные деньги для бизнеса в США и Британии станут дороже. Это, в свою очередь, может отрицательно отразиться на экономической активности, которая и без того страдает от энергетического и инфляционного кризисов. Если говорить о США, то вмешивается еще и политический фактор — ключевым событием этой недели станут промежуточные выборы. С высокой долей вероятности обе Палаты Парламента перейдут под контроль республиканцев. Все последующие решения будут в итоге результатом компромиссов. Серьезная проблема ближайшего будущего — очередные переговоры республиканцев и демократов на тему «потолка» госдолга США. Как известно, его текущий лимит — 31,4 трлн долларов. Не так давно сумма задолженности уже преодолела отметку в 31,0 трлн (136,62% ВВП). Такими темпами существующий предел будет достигнут буквально через несколько месяцев.

Сейчас инвесторы больше обеспокоены угрозой замедления экономического роста, сохранением инфляционного давления, а также ужесточением монетарной политики со стороны ФРС. И если демократы с республиканцами не смогут найти «общего языка», это весьма негативно скажется на экономике.

RoboForex По материалам:

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