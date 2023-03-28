ФРС США решила сохранять курс на ужесточение монетарной политики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ФРС США решила сохранять курс на ужесточение монетарной политики

Валюта
104
В прошлую среду состоялось заседание Федрезерва, где было принято решение увеличить учетную ставку на 0,25% — до 5,00% годовых. В нынешнем году планируется еще одно повышение на 0,25%. Планов снижать данный показатель в 2023 году нет. При этом ЦБ продолжит сокращать баланс, так как инфляция далека от целевых значений. Текущий банковский кризис не несет в себе существенных рисков, поэтому ФРС не видит необходимости менять свою денежно-кредитную политику. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Учетная ставка ФРС США (%). Источник: bloomberg.com
Учетная ставка ФРС США (%). Источник: bloomberg.com
Банковский кризис все же привел к росту баланса ФРС, который увеличился на 400 млрд долларов США с момента его начала. При этом Федрезерв продолжает ежемесячно сокращать баланс на 90 млрд долларов. Случившееся банкротство трех банков нивелировало все его усилия за последние 5 месяцев. Выходит, что ЦБ к августу нынешнего года лишь вернется к докризисному уровню. Так что «де-факто» процесс ужесточения монетарной политики существенно замедлился.
Баланс ФРС США (%). Источник: bloomberg.com
Баланс ФРС США (%). Источник: bloomberg.com
Очевидно, что цели «жесткой» монетарной политики еще не достигнуты. Наиболее тяжелой остается ситуация с инфляцией, которая еще может «по инерции» продолжить падение. Но если ФРС начнет «смягчать» денежно-кредитную политику, рост цен возобновится с новой силой. Последнее является больше политическим риском, которым воспользуются противники Президента США на предстоящих в 2024 году выборах.
Не исключено, что по перечисленным причинам руководство Федрезерва приняло решение «оттянуть» момент снижения учетной ставки. Расчет, вероятно, на «инерционное» снижение инфляции хотя бы ниже 5,00%. Затем можно будет начать снижение учетной ставки и придать тем самым импульс для роста экономики. Подобным планам может помешать ухудшение ситуации в банковском секторе США или на рынке недвижимости, что станет триггером рецессии и иного выбора у ФРС попросту не останется.
По материалам:
RoboForex
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.