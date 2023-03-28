ФРС США решила сохранять курс на ужесточение монетарной политики — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ФРС США решила сохранять курс на ужесточение монетарной политики Сегодня 10:35 — Валюта

В прошлую среду состоялось заседание Федрезерва, где было принято решение увеличить учетную ставку на 0,25% — до 5,00% годовых. В нынешнем году планируется еще одно повышение на 0,25%. Планов снижать данный показатель в 2023 году нет. При этом ЦБ продолжит сокращать баланс, так как инфляция далека от целевых значений. Текущий банковский кризис не несет в себе существенных рисков, поэтому ФРС не видит необходимости менять свою денежно-кредитную политику. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Учетная ставка ФРС США (%). Источник: bloomberg.com

Банковский кризис все же привел к росту баланса ФРС, который увеличился на 400 млрд долларов США с момента его начала. При этом Федрезерв продолжает ежемесячно сокращать баланс на 90 млрд долларов. Случившееся банкротство трех банков нивелировало все его усилия за последние 5 месяцев. Выходит, что ЦБ к августу нынешнего года лишь вернется к докризисному уровню. Так что «де-факто» процесс ужесточения монетарной политики существенно замедлился.

Баланс ФРС США (%). Источник: bloomberg.com

Очевидно, что цели «жесткой» монетарной политики еще не достигнуты. Наиболее тяжелой остается ситуация с инфляцией, которая еще может «по инерции» продолжить падение. Но если ФРС начнет «смягчать» денежно-кредитную политику, рост цен возобновится с новой силой. Последнее является больше политическим риском, которым воспользуются противники Президента США на предстоящих в 2024 году выборах.

Не исключено, что по перечисленным причинам руководство Федрезерва приняло решение «оттянуть» момент снижения учетной ставки. Расчет, вероятно, на «инерционное» снижение инфляции хотя бы ниже 5,00%. Затем можно будет начать снижение учетной ставки и придать тем самым импульс для роста экономики. Подобным планам может помешать ухудшение ситуации в банковском секторе США или на рынке недвижимости, что станет триггером рецессии и иного выбора у ФРС попросту не останется.

RoboForex По материалам:

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