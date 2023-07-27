ФРС США повысила ключевую ставку до самого высокого уровня за последние 22 года — Finance.ua
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ФРС США повысила ключевую ставку до самого высокого уровня за последние 22 года

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ФРС США повысила ключевую ставку до самого высокого уровня за последние 22 года
ФРС США повысила ключевую ставку до самого высокого уровня за последние 22 года
Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам двухдневного заседания ожидаемо повысила ключевую ставку на 25 б.п. — до 5,25 — 5,5%, это самая высокая ставка за последние 22 года.
Об этом говорится в заявлении ФРС.
Последние показатели указывают на то, что экономическая активность растет умеренными темпами. В последние месяцы наблюдается значительный рост количества рабочих мест, а уровень безработицы остается низким. Инфляция остается повышенной.
Банковская система США крепкая и устойчивая. Более жесткие условия кредитования для домохозяйств и бизнеса, вероятно, повлияют на экономическую активность, занятость и инфляцию. Масштабы этих последствий остаются неопределенными. Комитет остается очень внимательным к инфляционным рискам", — заявили в федеральном комитете по открытому рынку.
Подчеркивается, что комитет стремится добиться максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
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«В поддержку этих целей комитет решил повысить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам до 5,25 — 5,5%. Комитет продолжит оценивать дополнительную информацию и ее влияние на монетарную политику.
Определяя степень дополнительного усиления монетарной политики, которая может быть целесообразна для возвращения инфляции к 2% со временем, комитет примет во внимание кумулятивное усиление монетарной политики, а также экономическое и финансовое развитие", — добавили в ФРС.
Решение стало ожидаемым. Все 106 экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали рост на 25 б.п.
ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла до 5−5,25%. На июньском заседании регулятор сдеелал паузу, предупредив, что с повышением еще не закончил.
Следующее заседание по ставке состоится 19−20 сентября.
По материалам:
Економічна Правда
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