ФРС США повысила ключевую ставку до самого высокого уровня за последние 22 года — Finance.ua

ФРС США повысила ключевую ставку до самого высокого уровня за последние 22 года Сегодня 12:15

ФРС США повысила ключевую ставку до самого высокого уровня за последние 22 года

Федеральная резервная система США (ФРС) по итогам двухдневного заседания ожидаемо повысила ключевую ставку на 25 б.п. — до 5,25 — 5,5%, это самая высокая ставка за последние 22 года.

Об этом говорится в заявлении ФРС.

Последние показатели указывают на то, что экономическая активность растет умеренными темпами. В последние месяцы наблюдается значительный рост количества рабочих мест, а уровень безработицы остается низким. Инфляция остается повышенной.

Банковская система США крепкая и устойчивая. Более жесткие условия кредитования для домохозяйств и бизнеса, вероятно, повлияют на экономическую активность, занятость и инфляцию. Масштабы этих последствий остаются неопределенными. Комитет остается очень внимательным к инфляционным рискам", — заявили в федеральном комитете по открытому рынку.

Подчеркивается, что комитет стремится добиться максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

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«В поддержку этих целей комитет решил повысить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам до 5,25 — 5,5%. Комитет продолжит оценивать дополнительную информацию и ее влияние на монетарную политику.

Определяя степень дополнительного усиления монетарной политики, которая может быть целесообразна для возвращения инфляции к 2% со временем, комитет примет во внимание кумулятивное усиление монетарной политики, а также экономическое и финансовое развитие", — добавили в ФРС.

Решение стало ожидаемым. Все 106 экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали рост на 25 б.п.

ФРС начала поднимать ставку в марте 2022 года. К маю 2023 года ставка выросла до 5−5,25%. На июньском заседании регулятор сдеелал паузу, предупредив, что с повышением еще не закончил.

Следующее заседание по ставке состоится 19−20 сентября.

Економічна Правда По материалам:

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