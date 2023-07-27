ЕЦБ готовится в девятый раз подряд повысить процентные ставки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕЦБ готовится в девятый раз подряд повысить процентные ставки

90
ЕЦБ готовится в девятый раз подряд повысить процентные ставки
ЕЦБ готовится в девятый раз подряд повысить процентные ставки
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысит процентные ставки в девятый раз подряд в четверг и оставит дверь открытой для дальнейших шагов на фоне устойчивой инфляции и растущих доказательств экономического спада.
Об этом пишет Reuters.
Сражаясь с историческим всплеском цен, ЕЦБ поднял стоимость заимствований на 4 п.п. с июля прошлого года и по сути пообещал еще одно повышение на четверть пункта в этом месяце, что делает результат заседания в четверг почти определенным.
«Но центральный банк 20 стран, использующих евро, скорее всего, откажется от практики сигнализации о своем следующем шаге, пообещав вместо этого подход, зависящий от данных, от заседания к заседанию. Это заставит инвесторов думать, произойдет ли еще одно повышение ставок в сентябре, ознаменует ли июль конец самого быстрого в истории ЕЦБ усиления монетарной политики.
Однако ясно одно: конец повышения ставок быстро приближается, и дебаты, похоже, касаются еще одного небольшого шага, прежде чем ставки будут оставаться стабильными в течение длительного времени", — пишет агентство.
Читайте также
Проблема ЕЦБ заключается в том, что инфляция снижается слишком медленно и может затянуться до 2025 года, чтобы вернуться к уровню 2%, поскольку всплеск цен, первоначально вызванный энергоносителями, проник в другие сферы экономики из-за больших наценок и подпитывает стоимость услуг.
Хотя общая инфляция сейчас составляет лишь половину своего октябрьского пика, рост цен, который трудно остановить, колеблется у исторических максимумов и, возможно, даже ускорился в этом месяце.
Рынок труда также чрезвычайно напряженный, а рекордно низкий уровень безработицы повышает риск быстрого роста заработной платы в ближайшие годы, поскольку профсоюзы используют свою усиленную переговорную силу, чтобы возместить реальные доходы, потерянные из-за инфляции.
Именно поэтому многие инвесторы и аналитики ожидают, что ЕЦБ снова повысит ставку в сентябре и остановится только тогда, когда осенние данные по заработной плате принесут облегчение.
Однако настроения явно меняются по мере того, как экономика замедляется. Если еще несколько недель назад рынки были полностью готовы к очередному повышению ставок, то сейчас мнения инвесторов разделились, и многие ожидают, что июльское повышение будет последним.
«Мы видим 60% вероятность того, что ЕЦБ снова повысит ставку на 25 б.п. 14 сентября», — сказал Саломон Фидлер из Berenberg.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.