ФРС снова планирует повышение ставки — Finance.ua

ФРС снова планирует повышение ставки Сегодня 16:50 — Кредит&Депозит

ФРС снова планирует повышение ставки

Федеральная резервная система США в среду в четвертый раз подряд на 75 базисных пунктов повысит процентную ставку, но откроет двери для будущего замедления ужесточения своей политики.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на опрошенных экономистов.

Агентство отмечает, что сейчас ФРС балансирует между риском устойчиво высокой инфляции и экономическими трудностями, связанными с более жестким кредитованием.

Данные, опубликованные после заседания ФРС 20-21 сентября, не дают оснований полагать, что достигшая 40-летних максимумов инфляция существенно снижается. Рынок труда остается сильным.

Однако некоторые представители ФРС начали более открыто беспокоиться о том, что слишком агрессивное повышение стоимости заимствований может привести к ненужной рецессии экономики, отмечая, что некоторые опросы и частные данные свидетельствуют о том, что давление начинает ослабевать.

Ожидается, что повышение ставки ФРС в среду повысит целевую ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов до уровня между 3,75% и 4,00%.

«Ставка не была столь высокой с начала 2008 года, и темпы действий ФРС в этом году — 375 базисных пунктов усиления после ожидаемого шага в среду — не имеют себе равных с тех пор, как бывший глава ФРС Пол Волкер прибег к гораздо более жесткому повышению ставок в 1980-х годах», — пишет Reuters.

Напомним, потребительские цены США по итогам сентября выросли на 8,2%. Базовая инфляция, которая не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, по итогам сентября составила 6,6% год к году, обновив максимумы с 1982 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.