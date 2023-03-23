ФРС повысила ставку на четверть процентного пункта, несмотря на нестабильность в финсекторе — Finance.ua

ФРС повысила ставку на четверть процентного пункта, несмотря на нестабильность в финсекторе Сегодня 10:15

Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку на четверть процентного пункта до диапазона 4,75%-5%, несмотря на нестабильность в финансовом секторе.

Об этом сообщается в заявлении ФРС.

В США фиксируется умеренный рост издержек и производства, также быстро растет количество рабочих мест, а уровень безработицы остается низким. Вместо этого инфляция остается повышенной.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам до 4,75% — 5%», — говорится в заявлении.

ФРС отмечает, что банковская система США «прочна и устойчива» и ожидает, что последние события приведут к более жестким условиям кредитования для домохозяйств и бизнеса, а также повлияют на экономическую активность, занятость и инфляцию. Масштабы этих последствий, отмечают чиновники, неопределенны, поэтому Федрезерв будет внимательно следить за информацией и оценивать последствия для монетарной политики.

Ожидается, что дополнительное усиление монетарной политики может быть уместно для того, чтобы достичь такой монетарной политики, которая будет достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию до 2%.

Что касается будущих решений по ключевой ставке, то ФРС будет принимать во внимание кумулятивное усиление монетарной политики, лаги, с которыми монетарная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономическое и финансовое развитие.

Кроме того, регулятор продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, долговые обязательства агентств и ипотечные ценные бумаги агентств.

На фоне краха крупных американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank мировые рынки ожидали, что экономические прогнозы ФРС могли быть изменены, а потому инвесторы надеялись не увидеть очередного повышения ставок.

По последним прогнозам ФРС, ставка по федеральным фондам должна была достичь пика на уровне 5-5,25%.

Економічна Правда По материалам:

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