ФРС повышает ставку: почему так медленно? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ФРС повышает ставку: почему так медленно? Сегодня 14:40 — Валюта

В прошлом месяце потребительская инфляция в США составила 8,3% против 8,5% месяцем ранее. Базовая инфляция в августе (без цен на энергию и продовольствие) достигла 6,3% после предыдущих 5,9%. Завтра состоится заседание FOMC, и несмотря на пессимистичные данные по инфляции, базовый сценарий предполагает повышение ставки на 0,75%. Многим неясно, почему регулятор не увеличивает значение ключевой ставки более высокими темпами. Ряд экспертов ссылаются на позитивный опыт борьбы с инфляцией 1980-х годов. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Учетная ставка ФРС США (%). Источник: tradingeconomics.com

Тогда руководству ФРС удалось снизить инфляцию с 14,8% до 3,6% за несколько лет. Учетная ставка достигала уровня в 20,00% годовых. С 1989 года США более не сталкивались с масштабными инфляционными кризисами. Теперь бороться с ростом цен аналогичным методом будет крайне затруднительно. Прежде всего потому, что существенно вырастет стоимость обслуживания государственного долга. Как известно, на начало февраля 2022 года госдолг США превысил 30 трлн долларов. В 1980 году он составлял всего 909 млрд, или 32,5% от ВВП. С тех пор ВВП США вырос в 7 раз, а госдолг — в 33.

Доходность по 10-летним гособлигациям США (%). Источник: bloomberg.com

В 2019 году США выплатили 567 млрд долларов в счет погашения процентной задолженности по госдолгу. Это составило 17% от объема доходов бюджета при средней процентной ставке в 2,50%. При ставке в 20,00% США были бы вынуждены объявить дефолт по своим обязательствам.

Также стоит учитывать, что кроме долгов федерального правительства есть и долги муниципальные. Разумеется, их можно погасить с помощью «печатного станка», но объемы корпоративной задолженности таким образом снизить невозможно. Компаниям придется объявлять себя банкротами, что спровоцирует «обвал» фондового рынка.

Кроме того, более «агрессивное» поднятие ставки приведет к гораздо более серьезной рецессии в США и мире. Кризис на рынке недвижимости в таком случае станет неизбежным. При таком варианте развития событий относительно высокая инфляция будет «меньшим злом». По этой причине вряд ли ФРС к концу нынешнего года сможет повысить ставку выше отметки в 3,75%.

RoboForex По материалам:

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