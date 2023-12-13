ФРС намерена удерживать ставку на уровне 5,25−5,5% — Finance.ua
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ФРС намерена удерживать ставку на уровне 5,25−5,5%

Кредит&Депозит
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ФРС намерена удерживать ставку на уровне 5,25−5,5%
ФРС намерена удерживать ставку на уровне 5,25−5,5%
Ожидается, что Федеральный резерв сохранит ставку по федеральным фондам на уровне 5,25−5,5% на третьем заседании в декабре 2023 года, но трейдеры с нетерпением будут ждать информацию о планах ФРС на следующий год, в частности, о потенциальном снижении ставки и его сроках.
Об этом пишет Trading Economics.
Еще в сентябре точечный график ФРС указывал на два снижения ставок в 2024 году, но недавно глава Пауэлл признал преждевременным обсуждать снижение ставок.

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Кроме того, центробанк обнародует новые экономические прогнозы. Как и ожидалось, потребительская инфляция замедляется, достигнув 3,1% в ноябре. Однако базовая ставка остается упорно высокой на уровне 4%, что вдвое превышает целевой показатель ФРС в 2%.
В то же время, рынок труда остается сильным, несмотря на слабые признаки замедления, говорят аналитики.

Нацбанк резко снизил учетную ставку

По материалам:
Фінансовий клуб
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