ФРС намерена удерживать ставку на уровне 5,25−5,5% — Finance.ua

ФРС намерена удерживать ставку на уровне 5,25−5,5% Сегодня 18:30 — Кредит&Депозит

ФРС намерена удерживать ставку на уровне 5,25−5,5%

Ожидается, что Федеральный резерв сохранит ставку по федеральным фондам на уровне 5,25−5,5% на третьем заседании в декабре 2023 года, но трейдеры с нетерпением будут ждать информацию о планах ФРС на следующий год, в частности, о потенциальном снижении ставки и его сроках.

Об этом пишет Trading Economics.

Еще в сентябре точечный график ФРС указывал на два снижения ставок в 2024 году, но недавно глава Пауэлл признал преждевременным обсуждать снижение ставок.

Кроме того, центробанк обнародует новые экономические прогнозы. Как и ожидалось, потребительская инфляция замедляется, достигнув 3,1% в ноябре. Однако базовая ставка остается упорно высокой на уровне 4%, что вдвое превышает целевой показатель ФРС в 2%.

В то же время, рынок труда остается сильным, несмотря на слабые признаки замедления, говорят аналитики.

Фінансовий клуб По материалам:

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