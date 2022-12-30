ФРС может начать смягчение монетарной политики уже в 2023 году? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ФРС может начать смягчение монетарной политики уже в 2023 году? Сегодня 12:39 — Валюта

Федеральная резервная система США весь нынешний год повышала учетную ставку и сокращала свой баланс. Однако не исключено, что уже в следующем году регулятору придется перейти к более «мягкой» монетарной политике или вовсе совершить «разворот на 180 градусов». Негативные последствия от сокращения баланса могут проявиться весной 2023 года, а уже к июню ФРС будет вынуждена предпринимать стабилизационные меры. Без них ситуация может выйти из-под контроля регулятора. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Баланс ФРС США (трлн долларов США). Источник: tradingeconomics.com

Основным мотивом к смене риторики Федрезерва могут стать проблемы с ликвидностью на рынке государственных облигаций США: держатели бондов не смогут их продать ввиду отсутствия спроса. Напомним, что главной целью ФРС является борьба с инфляцией. Последняя достигла рекордных отметок с 1980-х годов. Это стало следствием монетарной политики, которая была нацелена на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса. Баланс Федрезерва вырос с 4,2 трлн долларов США до 9,0 трлн.

Аналитики Nomura полагают, что регулятор сможет сократить баланс лишь до 7,0 трлн долларов. В противном случае финансовая система столкнется с нехваткой резервов коммерческих банков. Подобное уже происходило во время прошлого цикла сокращения баланса в сентябре 2019 года. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла (Jerome Powell), регулятор постарается не допустить подобного варианта развития событий, хотя и считает его маловероятным.

Резервы коммерческих банков в ФРС США (трлн долларов США). Источник: tradingeconomics.com

Динамика снижения резервов коммерческих банков говорит о необходимости скорого вмешательства регулятора. ЦБ будет вынужден остановить сокращение баланса, чтобы не вызвать «обвал» рынков акций и госдолга. Последнее может привести к структурному кризису всей финансовой системы. Текущая ситуация уже увеличила разрыв между ценами покупки и продажи госбондов США, из-за чего желающих купить эти ценные бумаги становится все меньше. С подобными вызовами ФРС не сталкивалась со времен финансового кризиса 2008 года.

RoboForex По материалам:

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