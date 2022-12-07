Фриланс: какие есть платформы с иностранными заказчиками и основные правила работы с клиентами — Finance.ua

Фриланс: какие есть платформы с иностранными заказчиками и основные правила работы с клиентами Сегодня 08:02 — Личные финансы

Фриланс: какие есть платформы с иностранными заказчиками и основные правила работы с клиентами

Независимо от того, вы новичок «на вольных хлебах» или считаете себя опытным фрилансером, у вас должен быть современный, постоянно обновляемый профиль на фриланс-платформе, хорошие отзывы от заказчиков, качественное портфолио с кейсами, собственная ниша деятельности и перечень услуг, которые можете монетизировать. Это то, что «подсвечивает» вас на фоне других исполнителей.

Чем известнее биржа, тем безопаснее с ней работать фрилансерам, тем масштабнее здесь клиенты и выше конкуренция.

Выбирайте те платформы, которые, кроме популярности, гарантируют и защищенные финансовые транзакции: после выбора исполнителя заказчик сразу оплачивает работу, но деньги бронируются на внутренних счетах биржи до подтверждения клиентом успешного завершения задания.

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В таком случае вы как фрилансер защищены от мошенников и имеете возможность при необходимости обжаловать отзыв или результат взаимодействия с заказчиком.

Изучайте фокус биржи перед тем, как зарегистрироваться. Все платформы по-своему определяют, сколько бесплатных отзывов на заказ будет иметь фрилансер, какой набор «плюшек» в платном аккаунте, а также размер и гибкость собственной комиссии.

Будьте готовы, что в любом случае вы отдадите 10-20% процентов от своего заработка, если платформа не предлагает других расчетов, зависящих от категории платного аккаунта и долгосрочности вашего взаимодействия с клиентом.

Также по-разному работают алгоритмы показа заказов и поиска исполнителей. Новички могут не видеть сложных/дорогих запросов, а экспертам не показывают дешевые предложения.

Чтобы показать свою специализацию, выбирайте только несколько направлений или даже одно и развивайтесь в них. Универсальность несколько отпугивает заказчиков.

Не важно, вы новичок во фрилансе или начали еще до того, как это стало мейнстримом, основные правила работы с клиентами остаются неизменными:

необходимо быть экспертом и постоянно повышать свою экспертизу;

знать или активно изучать английский;

развивать навыки самопрезентации;

уметь продавать свои знания по адекватной цене;

воспринимать и выдерживать конкуренцию;

развивать навыки переговоров с клиентами;

иметь высокий уровень самоорганизованности;

иметь сильную самомотивацию;

развивать навык правильно рассчитывать время и усилия;

быть готовым к ненормированному графику и форс-мажорам, которые происходят в Украине после разрушения ракетными обстрелами критической инфраструктуры.

Кстати, английский сегодня необходим для успешной карьеры. И если нужно быстро и качественно выучить иностранный язык, советуем обратить внимание на международную сеть школ английского Speak Up. Общение только на английском, доступ к обучению из любой точки мира, гибкость в реализации личного плана обучения — это то, что поможет хорошо прокачать свой английский.

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