Фриланс: какие есть платформы с иностранными заказчиками и основные правила работы с клиентами — Finance.ua

Фриланс: какие есть платформы с иностранными заказчиками и основные правила работы с клиентами
Независимо от того, вы новичок «на вольных хлебах» или считаете себя опытным фрилансером, у вас должен быть современный, постоянно обновляемый профиль на фриланс-платформе, хорошие отзывы от заказчиков, качественное портфолио с кейсами, собственная ниша деятельности и перечень услуг, которые можете монетизировать. Это то, что «подсвечивает» вас на фоне других исполнителей.
Об этом говорится в материале Finance.ua Как работать на фриланс-биржах для иностранных заказчиков.
Чем известнее биржа, тем безопаснее с ней работать фрилансерам, тем масштабнее здесь клиенты и выше конкуренция.
Выбирайте те платформы, которые, кроме популярности, гарантируют и защищенные финансовые транзакции: после выбора исполнителя заказчик сразу оплачивает работу, но деньги бронируются на внутренних счетах биржи до подтверждения клиентом успешного завершения задания.
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В таком случае вы как фрилансер защищены от мошенников и имеете возможность при необходимости обжаловать отзыв или результат взаимодействия с заказчиком.
Платформы (Upwork, Freelancer, Fiverr, Guru, Working Nomads и т.п.) могут отличаться количеством тематических рубрик для заказов.
Изучайте фокус биржи перед тем, как зарегистрироваться. Все платформы по-своему определяют, сколько бесплатных отзывов на заказ будет иметь фрилансер, какой набор «плюшек» в платном аккаунте, а также размер и гибкость собственной комиссии.
Будьте готовы, что в любом случае вы отдадите 10-20% процентов от своего заработка, если платформа не предлагает других расчетов, зависящих от категории платного аккаунта и долгосрочности вашего взаимодействия с клиентом.
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Также по-разному работают алгоритмы показа заказов и поиска исполнителей. Новички могут не видеть сложных/дорогих запросов, а экспертам не показывают дешевые предложения.
Чтобы показать свою специализацию, выбирайте только несколько направлений или даже одно и развивайтесь в них. Универсальность несколько отпугивает заказчиков.
Не важно, вы новичок во фрилансе или начали еще до того, как это стало мейнстримом, основные правила работы с клиентами остаются неизменными:
- необходимо быть экспертом и постоянно повышать свою экспертизу;
- знать или активно изучать английский;
- развивать навыки самопрезентации;
- уметь продавать свои знания по адекватной цене;
- воспринимать и выдерживать конкуренцию;
- развивать навыки переговоров с клиентами;
- иметь высокий уровень самоорганизованности;
- иметь сильную самомотивацию;
- развивать навык правильно рассчитывать время и усилия;
- быть готовым к ненормированному графику и форс-мажорам, которые происходят в Украине после разрушения ракетными обстрелами критической инфраструктуры.
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