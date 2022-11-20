Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей мира — Finance.ua

Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей мира Сегодня 07:48 — Мир

Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей мира

Издание Forbes вместе с партнером, исследовательской компанией Statista, составили шестой ежегодный рейтинг лучших работодателей мира, пишет robota.ua.

В рейтинг вошли компании, в которых сотрудникам работать максимально комфортно, и выполняют свою работу с удовольствием.

В рамках составления рейтинга опросили около 150 тысяч сотрудников (в 57 странах мира), работающих в транснациональных компаниях, чтобы определить, какие из них заботятся о корпоративном влиянии и имидже, развитии талантов, гендерном равенстве и социальной ответственности.

Респонденты попросили оценить готовность рекомендовать своих работодателей друзьям и родственникам, а также других работодателей в соответствующих отраслях.

Пятерка победителей рейтинга:

Возглавила рейтинг компания Samsung Electronics.

Второе место заняла Microsoft.

Третьим лучшим работодателем мира стала компания IBM.

Четвертым — Alphabet.

Пятым — Apple.

Мировые рейтинги — необычайная мотивация и для наших украинских компаний. Опыт сильных международных брендов работодателя будет полезен маркетологам, бренд-менеджерам, специалистам HR и CEO бизнесов.

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