Французы запустили в производство 1085-сильный суперкар с необычным дизайном (фото) — Finance.ua
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Французы запустили в производство 1085-сильный суперкар с необычным дизайном (фото)

Технологии&Авто
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Французы запустили в производство 1085-сильный суперкар с необычным дизайном (фото)
Французы запустили в производство 1085-сильный суперкар с необычным дизайном (фото)
Возрожденный французский автопроизводитель Delage приступил к производству гибридного суперкара D12. Новинка получила необычный дизайн и мощную силовую установку. Об этом сообщили на сайте Autocar.
Delage D12 объединяет в себе черты дизайна болидов Формулы-1 и дорожных суперкаров. Модель основана на монококе из углеродного волокна, что позволило значительно снизить вес авто.
Впереди расположены компактные фары и необычные крылья. На кузове имеется множество элементов активной аэродинамики для увеличения прижимной силы.
Сзади установлены массивное антикрыло и два выхлопных патрубка. Есть и большой карбоновый диффузор.
Французы запустили в производство 1085-сильный суперкар с необычным дизайном (фото)
Delage D12 отличается необычным расположением сидений. Пассажир сидит за спиной водителя.
Delage D12 оснащен гибридной установкой с 7,6-литровым V12 двигателем и электромотором суммарной мощностью 1085 л.с. и 1077 Нм крутящего момента. Также суперкар получил уникальную конструкцию подвески, которую использовали команды McLaren и Ferrari в «Формуле-1» 1990-х годов.
Французы запустили в производство 1085-сильный суперкар с необычным дизайном (фото)
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 360 км/ч.
Суперкар выпустят ограниченным тиражом в 30 экземпляров. Стоимость новинки составляет от 2,07 млн ​​долларов.
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По материалам:
Фокус
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