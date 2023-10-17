Французы запустили в производство 1085-сильный суперкар с необычным дизайном (фото) — Finance.ua

Французы запустили в производство 1085-сильный суперкар с необычным дизайном (фото) 17.10.2023, 00:21 — Технологии&Авто

Французы запустили в производство 1085-сильный суперкар с необычным дизайном (фото)

Возрожденный французский автопроизводитель Delage приступил к производству гибридного суперкара D12. Новинка получила необычный дизайн и мощную силовую установку. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Delage D12 объединяет в себе черты дизайна болидов Формулы-1 и дорожных суперкаров. Модель основана на монококе из углеродного волокна, что позволило значительно снизить вес авто.

Впереди расположены компактные фары и необычные крылья. На кузове имеется множество элементов активной аэродинамики для увеличения прижимной силы.

Сзади установлены массивное антикрыло и два выхлопных патрубка. Есть и большой карбоновый диффузор.

Delage D12 отличается необычным расположением сидений. Пассажир сидит за спиной водителя.

Delage D12 оснащен гибридной установкой с 7,6-литровым V12 двигателем и электромотором суммарной мощностью 1085 л.с. и 1077 Нм крутящего момента. Также суперкар получил уникальную конструкцию подвески, которую использовали команды McLaren и Ferrari в «Формуле-1» 1990-х годов.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 360 км/ч.

Суперкар выпустят ограниченным тиражом в 30 экземпляров. Стоимость новинки составляет от 2,07 млн ​​долларов.

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Фокус По материалам:

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