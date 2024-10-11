Французы отремонтируют 5 мостов на Киевщине, разрушенных в ходе боевых действий — Finance.ua
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Французы отремонтируют 5 мостов на Киевщине, разрушенных в ходе боевых действий

Казна и Политика
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Киевская областная государственная администрация и французская компания MATIERE подписали меморандум о взаимопонимании. На церемонии подписания Киевскую ОГА представлял первый заместитель главы Николай Бойко.
Взаимодействие с MATIERE будет направлено на восстановление Киевской области. В частности, в рамках сотрудничества партнеры ведут переговоры по реализации проектов восстановления мостовых сооружений на территории области.
В рамках совместной работы планируется отремонтировать 5 мостов, расположенных в Вышгородском, Белоцерковском, Фастовском, Броварском и Бучанском районах.
«В настоящее время в Киевской области восстановлено 19,9 тысячи объектов из поврежденных более 30 тысяч. Достичь такого результата нам удалось, в частности благодаря поддержке наших международных партнеров. Уверен, что наше сотрудничество с французской стороной не закончится на реализации запланированных проектов, а будет расширяться», — отметил Николай Бойко во время подписания меморандума.
По материалам:
Finance.ua
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