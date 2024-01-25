Французский ритейлер Casino продаст почти все гипер- и супермаркеты за 1,35 млрд евро — Finance.ua

Французский ритейлер Casino продаст почти все гипер- и супермаркеты за 1,35 млрд евро Сегодня 20:49 — Фондовый рынок

Французский ритейлер Casino Guichard Perrachon SA достиг соглашения о продаже практически всех своих гипер- и супермаркетов за 1,35 млрд евро компаниям Groupement Les Mousquetaires (бренд Intermarche) и Auchan Retail.

Как говорится в сообщении Casino, сделка включает 288 магазинов и прилегающих к ним сервисных центров. Закрытие сделки ожидается во втором квартале этого года.

Полученные денежные средства будут направлены на реструктуризацию Casino, которая испытывает проблемы из-за высокой задолженности, достигающей 6,1 млрд евро, и сокращения доли на французском рынке.

Котировки акций ритейлера растут на 8% во время торгов в среду. Рыночная стоимость Casino за последние 12 месяцев упала почти в 20 раз.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.