Французский ритейлер Casino продаст почти все гипер- и супермаркеты за 1,35 млрд евро — Finance.ua
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Французский ритейлер Casino продаст почти все гипер- и супермаркеты за 1,35 млрд евро

Фондовый рынок
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Французский ритейлер Casino Guichard Perrachon SA достиг соглашения о продаже практически всех своих гипер- и супермаркетов за 1,35 млрд евро компаниям Groupement Les Mousquetaires (бренд Intermarche) и Auchan Retail.
Как говорится в сообщении Casino, сделка включает 288 магазинов и прилегающих к ним сервисных центров. Закрытие сделки ожидается во втором квартале этого года.
Полученные денежные средства будут направлены на реструктуризацию Casino, которая испытывает проблемы из-за высокой задолженности, достигающей 6,1 млрд евро, и сокращения доли на французском рынке.
Котировки акций ритейлера растут на 8% во время торгов в среду. Рыночная стоимость Casino за последние 12 месяцев упала почти в 20 раз.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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