Французский оператор систем распределения Enedis разработает мастер-план развития украинских электросетей — Finance.ua
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Французский оператор систем распределения Enedis разработает мастер-план развития украинских электросетей

Фондовый рынок
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с президентом Enedis Марианне Леньо перспективы развития энергетики Украины и украинских электросетей.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики.
Министр сообщил, что недавно была создана компания «Украинские распределительные сети» (УРС) для управления операторами систем передачи, акции которых принадлежат государству.
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«Мы заинтересованы в привлечении опыта и экспертизы компании Enedis для развития наших электросетей и совершенствования управления операторами систем распределения. Для нас важно, чтобы компания УРС с самого начала своей работы ориентировалась на высокие стандарты управления операторами, внедряла инновационные технологии для повышения качества и надежности электроснабжения, применяла современные принципы диджитализации, кибербезопасности и ориентации на конечного потребителя», — отметил министр.
Герман Галущенко и Марианне Леньо договорились о совместной работе по разработке мастер-плана для развития украинских электросетей. По словам президента компании, для создание такого документа понадобится нескольких месяцев.
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Французская компания готова направить в Украину своих экспертов для обмена опытом в сфере управления электросетями, в частности, по усилению киберзащиты, цифровизации процессов и повышения эффективности передачи электрической энергии за счет уменьшения потерь, а также в сфере взаимодействия с потребителем.
Компания уже предоставила три партии оборудования для энергосектора, в том числе генераторы, и планирует продолжить оказывать помощь украинским энергетикам для выполнения ремонтных работ объектов энергосектора Украины после обстрелов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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