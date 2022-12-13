Французский оператор систем распределения Enedis разработает мастер-план развития украинских электросетей — Finance.ua

Французский оператор систем распределения Enedis разработает мастер-план развития украинских электросетей
Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с президентом Enedis Марианне Леньо перспективы развития энергетики Украины и украинских электросетей.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики.
Министр сообщил, что недавно была создана компания «Украинские распределительные сети» (УРС) для управления операторами систем передачи, акции которых принадлежат государству.
«Мы заинтересованы в привлечении опыта и экспертизы компании Enedis для развития наших электросетей и совершенствования управления операторами систем распределения. Для нас важно, чтобы компания УРС с самого начала своей работы ориентировалась на высокие стандарты управления операторами, внедряла инновационные технологии для повышения качества и надежности электроснабжения, применяла современные принципы диджитализации, кибербезопасности и ориентации на конечного потребителя», — отметил министр.
Герман Галущенко и Марианне Леньо договорились о совместной работе по разработке мастер-плана для развития украинских электросетей. По словам президента компании, для создание такого документа понадобится нескольких месяцев.
Французская компания готова направить в Украину своих экспертов для обмена опытом в сфере управления электросетями, в частности, по усилению киберзащиты, цифровизации процессов и повышения эффективности передачи электрической энергии за счет уменьшения потерь, а также в сфере взаимодействия с потребителем.
Компания уже предоставила три партии оборудования для энергосектора, в том числе генераторы, и планирует продолжить оказывать помощь украинским энергетикам для выполнения ремонтных работ объектов энергосектора Украины после обстрелов.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью