Французский оператор систем распределения Enedis разработает мастер-план развития украинских электросетей — Finance.ua

Французский оператор систем распределения Enedis разработает мастер-план развития украинских электросетей Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обсудил с президентом Enedis Марианне Леньо перспективы развития энергетики Украины и украинских электросетей.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики.

Министр сообщил, что недавно была создана компания «Украинские распределительные сети» (УРС) для управления операторами систем передачи, акции которых принадлежат государству.

Читайте также Кто в первую очередь будет получать электроэнергию — решение правительства

«Мы заинтересованы в привлечении опыта и экспертизы компании Enedis для развития наших электросетей и совершенствования управления операторами систем распределения. Для нас важно, чтобы компания УРС с самого начала своей работы ориентировалась на высокие стандарты управления операторами, внедряла инновационные технологии для повышения качества и надежности электроснабжения, применяла современные принципы диджитализации, кибербезопасности и ориентации на конечного потребителя», — отметил министр.

Герман Галущенко и Марианне Леньо договорились о совместной работе по разработке мастер-плана для развития украинских электросетей. По словам президента компании, для создание такого документа понадобится нескольких месяцев.

Французская компания готова направить в Украину своих экспертов для обмена опытом в сфере управления электросетями, в частности, по усилению киберзащиты, цифровизации процессов и повышения эффективности передачи электрической энергии за счет уменьшения потерь, а также в сфере взаимодействия с потребителем.

Компания уже предоставила три партии оборудования для энергосектора, в том числе генераторы, и планирует продолжить оказывать помощь украинским энергетикам для выполнения ремонтных работ объектов энергосектора Украины после обстрелов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.