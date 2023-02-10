Французские пожарные передали украинским пограничникам уникальный автомобиль (фото) — Finance.ua

Французские пожарные передали украинским пограничникам уникальный автомобиль (фото)
Пограничникам была передана мобильная амбулатория. Передвижной кабинет на шасси IVECO будут использовать для оказания первой медицинской помощи раненным бойцам.
Как отмечается, большое преимущество этого медпункта в том, что он мобилен и может быть развернут для помощи раненым за считаные минуты.
Для подачи электроэнергии и обеспечения температурного режима он укомплектован дизель-генератором, обогревательными средствами, аккумулятором и инвертором.
Большое количество шкафов служит хранилищем для медикаментов и медицинских принадлежностей, которыми укомплектован комплекс.
«Это обеспечивает возможность проводить прием людей и оказывать первичную медицинскую помощь», — отмечает Игорь Киналь, врач-анестезиолог.
Также обеспечена подача воды для поддержания гигиены на должном уровне.
Отмечается, что передача данного комплекса состоялась в Польше при содействии Ассоциации добровольных пожарных дружин соседней страны. Именно на базе одной из пожарных частей Польши медицинский персонал Госпогранслужбы Украины в течение двух суток прошел обучение по эффективному использованию данного медпункта.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью