Французские пожарные передали украинским пограничникам уникальный автомобиль (фото) — Finance.ua

Французские пожарные передали украинским пограничникам уникальный автомобиль (фото) Сегодня 21:28 — Технологии&Авто

Пограничникам была передана мобильная амбулатория. Передвижной кабинет на шасси IVECO будут использовать для оказания первой медицинской помощи раненным бойцам.

Как отмечается, большое преимущество этого медпункта в том, что он мобилен и может быть развернут для помощи раненым за считаные минуты.

Для подачи электроэнергии и обеспечения температурного режима он укомплектован дизель-генератором, обогревательными средствами, аккумулятором и инвертором.

Большое количество шкафов служит хранилищем для медикаментов и медицинских принадлежностей, которыми укомплектован комплекс.

«Это обеспечивает возможность проводить прием людей и оказывать первичную медицинскую помощь», — отмечает Игорь Киналь, врач-анестезиолог.

Также обеспечена подача воды для поддержания гигиены на должном уровне.

Отмечается, что передача данного комплекса состоялась в Польше при содействии Ассоциации добровольных пожарных дружин соседней страны. Именно на базе одной из пожарных частей Польши медицинский персонал Госпогранслужбы Украины в течение двух суток прошел обучение по эффективному использованию данного медпункта.

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