Французские пожарные передали украинским пограничникам уникальный автомобиль (фото) — Finance.ua
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Французские пожарные передали украинским пограничникам уникальный автомобиль (фото)

Технологии&Авто
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Пограничникам была передана мобильная амбулатория. Передвижной кабинет на шасси IVECO будут использовать для оказания первой медицинской помощи раненным бойцам.
Как отмечается, большое преимущество этого медпункта в том, что он мобилен и может быть развернут для помощи раненым за считаные минуты.
Для подачи электроэнергии и обеспечения температурного режима он укомплектован дизель-генератором, обогревательными средствами, аккумулятором и инвертором.
Французские пожарные передали украинским пограничникам уникальный автомобиль (фото)
Большое количество шкафов служит хранилищем для медикаментов и медицинских принадлежностей, которыми укомплектован комплекс.
«Это обеспечивает возможность проводить прием людей и оказывать первичную медицинскую помощь», — отмечает Игорь Киналь, врач-анестезиолог.
Также обеспечена подача воды для поддержания гигиены на должном уровне.
Французские пожарные передали украинским пограничникам уникальный автомобиль (фото)
Отмечается, что передача данного комплекса состоялась в Польше при содействии Ассоциации добровольных пожарных дружин соседней страны. Именно на базе одной из пожарных частей Польши медицинский персонал Госпогранслужбы Украины в течение двух суток прошел обучение по эффективному использованию данного медпункта.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
mmr.ua
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