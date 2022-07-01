Французская Thales Group отказалась обеспечивать безопасность российских банков — Finance.ua
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Французская Thales Group отказалась обеспечивать безопасность российских банков

Фондовый рынок
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На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии на территорию независимой Украины французская компания Thales объявила о прекращении работы на рынке страны-оккупанта.
Об этом сообщает российский Forbes.
Как сообщается в сообщении, компания свернула все операции по обеспечению цифровой безопасности в российском банковском секторе: ранее группа обслуживала 20 российских банков.
В рф Thales поставляла модули payShield 9000 — устройства, предназначенные для банкоматов, защищающие и шифрующие данные пользователей. Этот модуль обеспечивает защиту таких операций как проверка ПИН-кодов, платежные трансакции, выпуск платежных карт, а также управление ключами шифрования.

Война в Украине и Thales Group:

Thales Group — международная компания, создающая высокотехнологичные продукты и услуги по нескольким направлениям: цифровой идентификации и безопасности, военной, аэрокосмической и транспортной промышленности. Компания производит аппаратные модули безопасности платежных систем.
До военного вторжения России на территории Украины конкурсы на поставку и лицензию модулей и ПО Thales объявляли Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и Западно-Сибирский коммерческий банк, Альфа-банк.
Thales попала под шквал критики после того, как в апреле 2022 года волонтеры обнаружили оборудование компании в российской военной технике — танке Т72Б3 и БМД-4 «баштан».
Компания уверяла, что законно поставляла оборудование в россию до 2019 года по контрактам, подписанным до введения в 2014 году эмбарго на поставки оружия в рф.
По материалам:
УНІАН
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