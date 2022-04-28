Французская Schneider Electric продает российские активы — Finance.ua

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Французская Schneider Electric продает российские активы

Сегодня 17:20Фондовый рынок
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Французская Schneider Electric продает российские активыФранцузская Schneider Electric продает российские активы
Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric объявила о намерении продать свой бизнес в России местному руководству из-за вооруженного вторжения армии России на территорию Украины. Соглашение должно пройти согласование с местными властями.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 24 февраля 2022 года Schneider Electric приостановила новые инвестиции, а также международные поставки в рамках новых проектных заказов в россию и беларусь.
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«После тщательного анализа ситуации и возможностей сегодня компания Schneider Electric объявляет о намерении продать бизнес Schneider Electric в России местному руководству. Это соглашение подлежит согласованию с местными властями», — говорится в сообщении компании.
Приблизительно 2% своих продаж Schneider Electric генерирует в россии.
В результате продажи и прекращения присутствия в россии компания ожидает списания до 300 миллионов евро балансовой стоимости активов.
Schneider Electric также планирует выделить ресурсы для поддержки своих 3500 сотрудников в россии и беларуси.
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Отметим, в число активов Schneider Electric в России, в частности, входят завод в Ленинградской области «ЭлектроМоноблок» (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), «Электрощит» в Самаре. Также компания ведет работу в центре инноваций в Иннополис и лаборатории инноваций в «Сколковом».

Справка Finance.ua:

  • Schneider Electric — французская энергомашиностроительная компания, производитель распределительной и защитной аппаратуры, устройств автоматики для электроэнергетики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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