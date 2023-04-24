Французская Leroy Merlin продает все складские помещения в рф — Finance.ua

Французская Leroy Merlin продает все складские помещения в рф Сегодня 19:32 — Фондовый рынок

Французская Leroy Merlin продает все складские помещения в рф

Французский ритейлер Leroy Merlin решил продать все складские помещения в рф.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В марте компания обещала покинуть российский рынок.

Leroy Merlin планирует продать два логистических парка — около 130 000 кв. м в «Южных воротах» в Домодедово и 140 000 кв. м в комплексе «Белый Раст» в московской области.

На активы претендуют две компании: Central Properties и «Венталл-Девелопмент», пишет издание.

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Средства от продажи складских площадей требуются компании для дальнейшего развития Leroy Merlin в россии после отказа французской стороны выделять финансирование на эти цели, считает заместитель директора по ключевым клиентам Union Brokers Степан Щедров.

Напомним, в марте прошлого года руководство российского офиса Leroy Merlin сообщило партнерам, что не планирует закрывать бизнес в россии и, наоборот, расширяет ассортимент и увеличивает количество партнеров. Все призывы украинского офиса выйти из россии — игнорировались, со временем украинское подразделение вообще отрезали от всех корпоративных средств связи.

Национальное агентство по предотвращению коррупции включило Leroy Merlin в список международных спонсоров войны.

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В марте 2023 года ритейл заявил, что передаст российский бизнес в управление локальному топ-менеджменту. Это соглашение находится на рассмотрении регуляторов россии, сообщала тогда французская группа Adeo, владеющая сетью Leroy Merlin.

Leroy Merlin работает в россии с 2004 года. По данным компании, сеть насчитывает 120 гипермаркетов в более чем 60 городах россии, которые приносят 18% продаж всей группы. Leroy Merlin занимает первое место по продажам на DIY-рынке в россии. Сеть увеличила выручку в россии в 2022 году на 15,6%, до $6,5 млрд в год.

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