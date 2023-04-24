Французская Leroy Merlin продает все складские помещения в рф — Finance.ua
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Французская Leroy Merlin продает все складские помещения в рф

Фондовый рынок
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Французская Leroy Merlin продает все складские помещения в рф
Французская Leroy Merlin продает все складские помещения в рф
Французский ритейлер Leroy Merlin решил продать все складские помещения в рф.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В марте компания обещала покинуть российский рынок.
Leroy Merlin планирует продать два логистических парка — около 130 000 кв. м в «Южных воротах» в Домодедово и 140 000 кв. м в комплексе «Белый Раст» в московской области.
На активы претендуют две компании: Central Properties и «Венталл-Девелопмент», пишет издание.
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Средства от продажи складских площадей требуются компании для дальнейшего развития Leroy Merlin в россии после отказа французской стороны выделять финансирование на эти цели, считает заместитель директора по ключевым клиентам Union Brokers Степан Щедров.
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Напомним, в марте прошлого года руководство российского офиса Leroy Merlin сообщило партнерам, что не планирует закрывать бизнес в россии и, наоборот, расширяет ассортимент и увеличивает количество партнеров. Все призывы украинского офиса выйти из россии — игнорировались, со временем украинское подразделение вообще отрезали от всех корпоративных средств связи.
Национальное агентство по предотвращению коррупции включило Leroy Merlin в список международных спонсоров войны.
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В марте 2023 года ритейл заявил, что передаст российский бизнес в управление локальному топ-менеджменту. Это соглашение находится на рассмотрении регуляторов россии, сообщала тогда французская группа Adeo, владеющая сетью Leroy Merlin.
Leroy Merlin работает в россии с 2004 года. По данным компании, сеть насчитывает 120 гипермаркетов в более чем 60 городах россии, которые приносят 18% продаж всей группы. Leroy Merlin занимает первое место по продажам на DIY-рынке в россии. Сеть увеличила выручку в россии в 2022 году на 15,6%, до $6,5 млрд в год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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