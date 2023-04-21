Санкции работают: Forbes опубликовал список обедневших российских миллиардеров — Finance.ua

Санкции работают: Forbes опубликовал список обедневших российских миллиардеров
На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину журнал Forbes опубликовал список обедневших российских миллиардеров, которые теряют свое состояние в связи с массовыми санкциями против агрессора.
По информации Forbes, самым «обедневшим» российским миллиардером стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. В 2022 году его состояние уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов — до 11,5 миллиарда долларов.
Бизнесмен переместился с третьего места в рейтинге российских миллиардеров Forbes 2022 на десятое в списке 2023-го.
Также в список самых «обедневших» российских миллиардеров вошли:
- акционер компании Datadog Леонид Богуславский (его общее состояние в 2023 году оценивается в 3,6 миллиарда долларов, за год он потерял 1,1 миллиарда долларов);
- владельцы разработчика игр Playrix Дмитрий и Игорь Бухман (общее состояние каждого — по семь миллиардов долларов, потеряли по 1,1 миллиарда долларов);
- инвестор Фархад Ахмедов (1,1 миллиарда долларов, потерял 600 миллионов долларов);
- председатель правления инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко (1,1 миллиарда долларов, потерял 200 миллионов долларов);
- бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев и его семья (6,4 миллиарда долларов, потерял 200 миллионов долларов);
- бывший член Совета директоров Альфа-банка Петр Авен (4,2 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);
- вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, основатель компании «Интеко» Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов, потеряла 100 миллионов долларов);
- один из владельцев Альфа-Банка Андрей Косогов (1,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);
- инвестор Александр Мамут (2 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);
- владелец группы «Абсолют» Александр Светаков (2,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);
- продюсер и инвестор Глеб Фетисов (1,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов).
Общее состояние самых «обедневших» российских миллиардеров за 2022 год, по оценкам Forbes, сократилось на 8,5 миллиарда долларов.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью