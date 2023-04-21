Санкции работают: Forbes опубликовал список обедневших российских миллиардеров — Finance.ua

Санкции работают: Forbes опубликовал список обедневших российских миллиардеров Сегодня 14:36 — Фондовый рынок

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину журнал Forbes опубликовал список обедневших российских миллиардеров, которые теряют свое состояние в связи с массовыми санкциями против агрессора.

По информации Forbes , самым «обедневшим» российским миллиардером стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. В 2022 году его состояние уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов — до 11,5 миллиарда долларов.

Бизнесмен переместился с третьего места в рейтинге российских миллиардеров Forbes 2022 на десятое в списке 2023-го.

Также в список самых «обедневших» российских миллиардеров вошли:

акционер компании Datadog Леонид Богуславский (его общее состояние в 2023 году оценивается в 3,6 миллиарда долларов, за год он потерял 1,1 миллиарда долларов);

владельцы разработчика игр Playrix Дмитрий и Игорь Бухман (общее состояние каждого — по семь миллиардов долларов, потеряли по 1,1 миллиарда долларов);

инвестор Фархад Ахмедов (1,1 миллиарда долларов, потерял 600 миллионов долларов);

председатель правления инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко (1,1 миллиарда долларов, потерял 200 миллионов долларов);

бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев и его семья (6,4 миллиарда долларов, потерял 200 миллионов долларов);

бывший член Совета директоров Альфа-банка Петр Авен (4,2 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);

вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, основатель компании «Интеко» Елена Батурина (1,3 миллиарда долларов, потеряла 100 миллионов долларов);

один из владельцев Альфа-Банка Андрей Косогов (1,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);

инвестор Александр Мамут (2 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);

владелец группы «Абсолют» Александр Светаков (2,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов);

продюсер и инвестор Глеб Фетисов (1,1 миллиарда долларов, потерял 100 миллионов долларов).

Общее состояние самых «обедневших» российских миллиардеров за 2022 год, по оценкам Forbes, сократилось на 8,5 миллиарда долларов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.