Франция за год большой войны потратила на прием украинцев полмиллиарда евро — Finance.ua

Франция за год большой войны потратила на прием украинцев полмиллиарда евро Сегодня 11:36 — Казна и Политика

Франция потратила на прием и поддержку оказавшихся там из-за войны украинцев уже около 500 млн евро.

Как сообщает Le Figaro, подобные цифры озвучили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве отметили, что нападение россии на Украину спровоцировало самую большую для Европы волну беженцев со времен Второй мировой войны.

За период с 10 марта 2022 года по 30 января 2023 года во Франции приняли более 100 тысяч украинцев, из которых 80% — женщины.

Расходы на прием и поддержку этих людей составляют 490 млн евро, львиную долю расходов составляет ежемесячная соцпомощь (260 млн), компенсации гостиницам и перевозчикам или оплата за размещение в санаториях составляет остаток суммы.

Около 30 тысяч украинцев поселили в своих домах и квартирах небезразличные французы.

В ведомстве не уточнили, сколько из этих 100 тысяч украинцев по-прежнему остаются во Франции, а сколько вернулись домой после стабилизации линии фронта. По состоянию на конец 2022 года во Франции было зарегистрировано почти 66 тысяч перемещенных украинцев.

Економічна Правда По материалам:

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