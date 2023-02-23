Франция за год большой войны потратила на прием украинцев полмиллиарда евро — Finance.ua
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Франция за год большой войны потратила на прием украинцев полмиллиарда евро

Казна и Политика
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Франция потратила на прием и поддержку оказавшихся там из-за войны украинцев уже около 500 млн евро.
Как сообщает Le Figaro, подобные цифры озвучили в Министерстве внутренних дел.
В ведомстве отметили, что нападение россии на Украину спровоцировало самую большую для Европы волну беженцев со времен Второй мировой войны.
За период с 10 марта 2022 года по 30 января 2023 года во Франции приняли более 100 тысяч украинцев, из которых 80% — женщины.
Расходы на прием и поддержку этих людей составляют 490 млн евро, львиную долю расходов составляет ежемесячная соцпомощь (260 млн), компенсации гостиницам и перевозчикам или оплата за размещение в санаториях составляет остаток суммы.
Около 30 тысяч украинцев поселили в своих домах и квартирах небезразличные французы.
В ведомстве не уточнили, сколько из этих 100 тысяч украинцев по-прежнему остаются во Франции, а сколько вернулись домой после стабилизации линии фронта. По состоянию на конец 2022 года во Франции было зарегистрировано почти 66 тысяч перемещенных украинцев.
По материалам:
Економічна Правда
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