Франция является домом для самого крутого городсткого района мира — рейтинг Сегодня 18:00 — Мир

Франция является домом для самого крутого городсткого района мира — рейтинг

В ежегодном рейтинге журнала Time Out один из районов Марселя назван самым «крутым в мире». Об этом пишет Еuronews

Почему?

Окрашенный граффити, застроенный винтажными магазинами и сопровождаемый живой музыкой, Нотр-Дам-дю-Мон был выбран за его «бунтарский дух».

Это один из 38 районов, которые определены глобальной командой местных авторов и редакторов Time Out как лучшие места для посещения прямо сейчас.

В первую десятку также попали такие локации: Stokes Croft и St Paul’s в Бристоле, Великобритания (6 место) и Príncipe Real в Лиссабоне, Португалия (8 место).

Что делает Нотр-Дам-дю-Мон самым крутым районом Европы?

С его разным населением, богатой культурой и средиземноморским климатом портовый город Марсель на юге Франции одновременно прохладный и хаотичный.

Когда-то известный как район художников, Нотр-Дам-дю-Мон олицетворяет это с его живыми ресторанами, художественными галереями и независимыми магазинами.

Как доехать

До Марселя легко добраться со всей Европы: поезда TGV InOui соединяют его с Парижем всего за три часа. Станция прибытия, Марсель Сен-Шарль, расположена чуть более 20 минут ходьбы от Нотр-Дам-дю-Мон.

Где другие самые крутые районы Европы

В списке Time Out представлено 38 районов по всему миру, начиная от оставленных видами пригородов и заканчивая исторически крутыми местами.

Zabłocie в Кракове, Польша, оказалось на 11-м месте, превзойдя оригинальный хипстерский центр Казимеж благодаря его обновленным паркам на берегу реки и креативным ресторанам в сочетании с такими достопримечательностями, как Фабрика Оскара Шиндлера и бруталистический Музей современного AK.

Пунавуори в Хельсинки, Финляндия занимает 14 место, а Time Out сравнивает его с нью-йоркским Бруклином или берлинским Кройцбергом.

Вернувшись во Францию, шумный Бельвиль в Париже занимает 20 место за его яркую атмосферу и ряд праздников и карнавалов.

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