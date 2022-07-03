Франция выделит 1,1 миллиона евро на восстановление Киевской и Черниговской областей — Finance.ua
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Франция выделит 1,1 миллиона евро на восстановление Киевской и Черниговской областей

Казна и Политика
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Один из наиболее экономически развитых регионов Франции анонсировал готовность к восстановлению регионов, пострадавших в результате российской агрессии.
Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко по результатам встречи с президентом совета региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.
Руководство территории уже приняло решение выделить 1,1 млн евро на проекты поддержки Украины. Теперь необходимо определить конкретные действия по восстановлению Черниговской и Киевской областей.
В частности, французские эксперты смогут дать Украине собственную оценку ревитализации разрушенных районов, а также принять участие в разработке генпланов, привлекая лучший опыт урбанистики. Отдельно важно отметить возможность использования французского опыта и практик по переработке и утилизации отходов, в частности, в сфере сельского хозяйства.
«Для нас важно не просто восстановление инфраструктуры и жилья, какими они были до вторжения рф. Мы должны отстроить их по новым принципам и подходам. Речь идет о современном городском планировании, энергоэффективности, доступности и удобстве для жителей. Мы должны использовать новые подходы для создания транспортной, образовательной, рекреационной и в целом всей городской инфраструктуры», — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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